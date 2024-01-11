Белый дом поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины — Bloomberg Сегодня 10:43

Белый дом поддержал конфискацию активов рф в пользу Украины — Bloomberg

Администрация президента Джо Байдена поддерживает законопроект, позволяющий ей арестовать часть из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, чтобы предоставить их Украине.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум Совета нацбезопасности в комитет Сената по иностранным делам.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», — говорится в меморандуме Совета нацбезопасности — одном из трех таких сообщений, с которыми ознакомилось агентство.

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Поддержка Байденом этого шага появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более 60 миллиардов долларов, частично из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большое финансовое бремя, отмечает издание.

Как говорится в материале, Белый дом пытается уравновесить это беспокойством тем, что такой шаг может помешать репутации финансовой системы США и спровоцировать побег от доллара.

Администрация президента также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранится около 200 миллиардов долларов замороженных активов рф и где меньше поддерживают их арест, особенно в одностороннем порядке, отмечают авторы публикации.

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По словам неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома, Совет нацбезопасности поддерживает это мероприятие как часть ряда инструментов, которые США рассматривают для того, чтобы заставить россию заплатить за ущерб, нанесенный войной. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около 411 миллиардов долларов.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече лидеров G7 в годовщину вторжения россии в Украину в следующем месяце, сообщил Bloomberg источник, пожелавший остаться неизвестным.

В Конгрессе видят возможность того, что это решение может быть принято как часть дополнительного пакета поддержки Украины, хотя лидеры комитетов и обеих палат должны будут подписать его включение, указывает издание.

Идея использования собственных средств россии для финансирования восстановления Украины рассматривается как способ усилить поддержку Киева, поскольку некоторые республиканцы выступают против продолжения финансирования, говорится в материале. Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон поддержал эту идею в интервью New York Post, назвав ее «чрезвычайно ответственным делом для нас».

Економічна Правда По материалам:

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