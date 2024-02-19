Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины — Finance.ua

Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины
Конфискованные с незаконной торговли оружием средства напрямую передадут Эстонии, которая выделит их для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций США.
Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после раскрытия незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в россию высокоточные станки американского производства, которые использовались в оборонном секторе и для распространения ядерного оружия.
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Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.
Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине — в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.
Конфискованные средства передаются Эстонии, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.
Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важного ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, ставшей целенаправленной мишенью для российских сил.
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