Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины — Finance.ua
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Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины

Казна и Политика
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Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины
Минюст США передал 500 тысяч долларов конфискованных российских средств для Украины
Конфискованные с незаконной торговли оружием средства напрямую передадут Эстонии, которая выделит их для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций США.
Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после раскрытия незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в россию высокоточные станки американского производства, которые использовались в оборонном секторе и для распространения ядерного оружия.
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Гражданин Латвии, обвиняемый в связи с этой схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.
Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине — в прошлом году она передала 5,4 миллиона долларов конфискованных средств Государственному департаменту США на поддержку украинских ветеранов войны.
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Конфискованные средства передаются Эстонии, поскольку факты этого дела не позволяют осуществить прямую передачу в Украину.
Эстония использует эти средства на проект по ускорению оценки убытков и критически важного ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, ставшей целенаправленной мишенью для российских сил.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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