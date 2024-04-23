Фон дер Ляен: Одобрение помощи США для Украины побуждает ЕС к усилению поддержки — Finance.ua

Фон дер Ляен: Одобрение помощи США для Украины побуждает ЕС к усилению поддержки Сегодня 16:33

Фон дер Ляен: Одобрение помощи США для Украины побуждает ЕС к усилению поддержки

Одобренный Палатой представителей США пакет с помощью Украины будет побуждать страны ЕС оказывать более активную поддержку.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в интервью Politico . По ее словам, Европа не будет делать передышку в своих усилиях по оказанию помощи Киеву после решения Палаты. В этом контексте она вспомнила свой разговор с президентом США Джо Байденом накануне.

«Я сказала президенту Байдену, что это решение (Палаты представителей — УНИАН) поощрит Европу к дальнейшему усилению собственной военной поддержки Украины», — сказал фон дер Ляен.

«Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, потому что это правильно. А также потому, что альтернатива поставила бы под угрозу нашу собственную свободу», — подчеркнула президент ЕК.

Кроме того, фон дер Ляен приветствует решение Палаты, которое, как ожидается, в скором времени будет одобрено Сенатом и подписано Байденом, и назвала его поворотным моментом в войне, который поднимет дух украинцев после месяцев плохих новостей и поражений.

«Историческое двухпартийное решение Конгресса США будет иметь огромный психологический эффект и реально изменит ситуацию на поле боя», — сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что «восстановленная поддержка поднимет боевой дух всей страны». Отдельно фон дер Ляен отметила, что Европа также оказала «беспрецедентную» поддержку Киеву.

«На этой неделе Европейский Союз и его государства-члены уже окажут Украине и украинцам в Европе помощь на сумму почти 100 миллиардов евро. И мы уже договорились о еще десятках миллиардов евро, которые поступят в последующие годы», — добавила президент ЕК.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.