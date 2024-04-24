Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню — Finance.ua
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Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Казна и Политика
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Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
«Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, касающийся помощи. Это сделает Америку и мир более безопасными. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю», — объявил президент США.
По материалам:
РБК-Україна
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