Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню — Finance.ua

Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню Сегодня 18:06 — Казна и Политика

Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Сегодня хороший день для мира в мире. Я только что подписал закон, касающийся помощи. Это сделает Америку и мир более безопасными. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю», — объявил президент США.

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