США ввели 100% пошлины на китайские электромобили — Finance.ua
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США ввели 100% пошлины на китайские электромобили

Мир
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В ответ на многочисленные призывы отрасли решить проблему с неконкурентным поведением китайских производителей электрокаров США подняли пошлину с 25% до 100%.
На этой неделе правительство Соединенных Штатов Америки объявило о повышении пошлин на ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму 18 миллиардов американских долларов. Следовательно в 2024 году пошлина на электромобили вырастет до 100%, а пошлина на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей — с 7,5% до 25%.
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Ранее для импортируемых в США китайских автомобилей применялся 25-процентный тариф. Кроме этого, предполагался 2,5-процентный тариф, применяемый к любому автомобилю, импортированному в США. Многим китайским брендам еще предстоит выйти на рынок США, но новые 102,5-процентные тарифы будут точно применяться к Polestar и Lotus, которые создают авто для США в Китае.
Это стало ответом на призывы автопроизводителей и профсоюзов, отмечавших, что Китай несправедливого предоставляет субсидии собственной автопромышленности, чтобы подоорвать иностранных конкурентов. Производители электромобилей, как-то BYD, получали миллиарды долларов в год и налоговые льготы.
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В этих условиях такие бренды могли сосредоточиться на том, чтобы сделать свои автомобили дешевле в изготовлении. Это позволило китайским автопроизводителям продавать свою продукцию на внешних рынках по ценам, с которыми никто другой не может конкурировать, подрывая местную промышленность в процессе. Это было наиболее актуально в Европе, где китайские автопроизводители, такие как BYD и MG уже хорошо закрепились. В прошлом году один из пяти электромобилей, проданных в Европе, был изготовлен в Китае. В этом году ожидается, что это число вырастет до 1 из 4.
По материалам:
НВ
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