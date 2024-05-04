Кто в лидерах на китайском рынке смартфонов — Finance.ua

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Кто в лидерах на китайском рынке смартфонов

Фондовый рынок
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Кто в лидерах на китайском рынке смартфонов
Кто в лидерах на китайском рынке смартфонов, Фото: point.md
После того как Apple долгое время доминировала на рынке смартфонов в Китае, Huawei смог восстановить былую силу в последнем квартале, — согласно текущим данным, показатели продаж Huawei на внутреннем рынке КНР выросли более чем вдвое, тогда как Apple проигрывает.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Компания Huawei вернулась на вершину китайского рынка, в то время как Apple опустилась на пятое место по объему поставок в самой крупной экономике Азии.
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Huawei продала 11,7 миллионов телефонов и теперь имеет долю рынка 17 процентов. В первом квартале 2023 г. этот показатель все еще составлял 10%.
Особого успеха Huawei добилась с Mate 60 Pro, выпущенным прошлым летом.
Устройство использует технологию, которую США пытались не допустить в КНР. В то же время, поставки китайских брендов Oppo и Vivo на внутреннем рынке снизились на 14% и 9%.
Apple опустилась с первого места на 5-е, а ее поставки в Китай упали на 25% до около 10 миллионов. Годом ранее Apple все еще была лидером рынка с 20-процентной долей.
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Генеральный директор Apple Тим Кук, недавно посетивший Китай по случаю открытия флагманского магазина в Шанхае, объявил о расширении центра исследований и разработок Apple, а также подчеркнул важность страны для его компании.
Около 17% чистых продаж Apple за октябрь-декабрь приходится на регион Великого Китая, и эта страна является крупнейшим источником поставщиков в общей цепочке поставок компании.
По материалам:
УНН
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