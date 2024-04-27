Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото) — Finance.ua
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Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)

Технологии&Авто
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Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)
Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото), Фото: Luxeed
Бренд Luxeed планирует выпустить в июне 2024 года первый серийный автомобиль, умеющий парковаться полностью в автоматическом режиме.
На фоне других подобных технологий, позволяющих дистанционно управлять парковкой машины, новинка сможет делать это без участия человека.

О технологии

Сегодня можно сделать вывод, что новая технология по сути является уже знакомой опцией Valet Park Assist, но с расширенным функционалом. AVP «обучает» автомобиль следовать маршруту до места парковки.
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По словам представителей компании Huawei, новая технология сможет выявить и выбрать оптимальные парковочные места, а также без вмешательства человека определять их приоритет.
Аналогичные системы, например от XPeng, требуют, чтобы водитель во время работы опции оставался за рулем.
Итак, если автомобиль Luxeed S7 действительно сможет парковаться в автоматическом режиме, машина сэкономит своему владельцу много времени.
Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)
Наряду с новой технологией S7 предлагает и другие парковочные функции. Они призваны быстро справляться с такими неприятными ситуациями, как труднодоступные для парковки места. Также есть возможность вызова автомобиля через смартфон.
Luxeed S7 оснащен технологией обнаружения помех (GOD) и сетью распознавания дорожной топологии (RCR), которая значительно помогает искусственному интеллекту во время самостоятельного вождения без вмешательства человека.
Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)
Кроме того, благодаря использованию нейросетевых функций, автомобиль Luxeed S7 может изучать маршрут ежедневных поездок, чтобы обеспечить водителю поездку в более привычном режиме.
Цены на обновленный Luxeed S7 варьируются от 34 500 до 48 350 долларов.
В общей сложности будет доступно пять комплектаций, в каждой из которых автомобили смогут проезжать на одном заряде не менее 630 км по циклу CLTC.
Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото)
Заднеприводные модификации оснащаются электродвигателем мощностью 215 кВт на задней оси, а версии с полным приводом комплектуются дополнительным электромотором 150 кВт спереди.
Новинка получит современную 800-вольтовую архитектуру, которая обеспечит быструю зарядку. На получение дополнительных 430 км запаса хода уйдет всего 15 минут.
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По материалам:
Avtosota
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