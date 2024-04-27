Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото) — Finance.ua

Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото) Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

Huawei Luxeed S7 станет первым автомобилем с полностью автономной парковкой (фото), Фото: Luxeed

Бренд Luxeed планирует выпустить в июне 2024 года первый серийный автомобиль, умеющий парковаться полностью в автоматическом режиме.

На фоне других подобных технологий, позволяющих дистанционно управлять парковкой машины, новинка сможет делать это без участия человека.

О технологии

Сегодня можно сделать вывод, что новая технология по сути является уже знакомой опцией Valet Park Assist, но с расширенным функционалом. AVP «обучает» автомобиль следовать маршруту до места парковки.

По словам представителей компании Huawei, новая технология сможет выявить и выбрать оптимальные парковочные места, а также без вмешательства человека определять их приоритет.

Аналогичные системы, например от XPeng, требуют, чтобы водитель во время работы опции оставался за рулем.

Итак, если автомобиль Luxeed S7 действительно сможет парковаться в автоматическом режиме, машина сэкономит своему владельцу много времени.

Наряду с новой технологией S7 предлагает и другие парковочные функции. Они призваны быстро справляться с такими неприятными ситуациями, как труднодоступные для парковки места. Также есть возможность вызова автомобиля через смартфон.

Luxeed S7 оснащен технологией обнаружения помех (GOD) и сетью распознавания дорожной топологии (RCR), которая значительно помогает искусственному интеллекту во время самостоятельного вождения без вмешательства человека.

Кроме того, благодаря использованию нейросетевых функций, автомобиль Luxeed S7 может изучать маршрут ежедневных поездок, чтобы обеспечить водителю поездку в более привычном режиме.

Цены на обновленный Luxeed S7 варьируются от 34 500 до 48 350 долларов.

В общей сложности будет доступно пять комплектаций, в каждой из которых автомобили смогут проезжать на одном заряде не менее 630 км по циклу CLTC.

Заднеприводные модификации оснащаются электродвигателем мощностью 215 кВт на задней оси, а версии с полным приводом комплектуются дополнительным электромотором 150 кВт спереди.

Новинка получит современную 800-вольтовую архитектуру, которая обеспечит быструю зарядку. На получение дополнительных 430 км запаса хода уйдет всего 15 минут.

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Avtosota По материалам:

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