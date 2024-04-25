Какие авто больше всего подходят для плохих дорог (фото, инфографика) — Finance.ua

Какие авто больше всего подходят для плохих дорог (фото, инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Ранее автомобильный портал Hot Cars обнародовал рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников, в который вошли 13 моделей. Тогда кроссовер BMW X5 2018 был признан самым надежным автомобилем сегмента SUV, который способен проехать более 500 тыс. миль или около 805 тыс. километров без серьезных поломок. Его надежность оценили в 84 балла из 100 возможных.

Єксперты drive.com.au прредставили свежий рейтинг автомобилей, которые будут самыми лучшими при любых дорогах.

Об этом пишет drive

Предлагаем вам посмотреть рейтинг лучших авто для проблемных дорог, по мнению экспертов drive.com.au.

Mitsubishi Pajero Sport

В настоящее время полноприводный универсал, который прекрасно подходит для бездорожья. Может показаться несколько устаревшим, но все еще дает форы многим конкурентам.

Ssangyong Rexton

Корейский внедорожник, сочетающий в себе мощь, комфорт и надежность. Достойный конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

Isuzu MU-X

Просторный и удобный внедорожник с отличной управляемостью. Идеально подходит для путешествий с семьей.

Toyota Fortuner

Легендарный внедорожник, славящийся своей выносливостью и надежностью. Обеспечит комфорт и безопасность даже в самых сложных условиях.

Ford Everest

Самый современный внедорожник в рейтинге, оснащенный новейшими технологиями и функциями безопасности. Идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и стиль.

Для полноприводных автоэксперты предлагают Kia. Во-первых, у них зачастую есть полноразмерное запасное колесо, а также они предлагают отличную семилетнюю гарантию с неограниченным количеством километров.

Kia Sportage будет примерно такого же размера, как Forester, и его можно приобрести с эффективным дизельным двигателем, хотя SX+ и GT-Line с хорошими спецификациями получат 19-дюймовые колеса.

Справка Finance.ua:

Ранее Hot Cars обнародовал свежий рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников.

Названы самые быстрые кроссоверы и внедорожники в мире. Как выяснилось, Ferrari Purosangue с 715-сильным мотором — самый быстрый в мире автомобиль в категории SUV. Разгон с 0 до 60 миль в час (0−96,6 км/ч) у первого внедорожника Ferrari занимает всего 3,2 секунды, а максимальная скорость, которую он развивает, достигает 193 мили в час (310,6 км/ч).

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