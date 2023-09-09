Кросовери та позашляховики, які можуть проїхати близько 800 тис. км (інфографіка) — Finance.ua

Кросовери та позашляховики, які можуть проїхати близько 800 тис. км (інфографіка) Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

Кросовери та позашляховики, які можуть проїхати близько 800 тис. км (інфографіка)

Автомобільний портал Hot Cars оприлюднив свіжий рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків. До нього увійшли 13 моделей.

Як з’ясувалось, кросовер BMW X5 2018 — найнадійніший автомобіль сегменту SUV, здатний проїхати понад 500 тис. миль або близько 805 тис. кілометрів без серйозних поломок. Його надійність оцінили у 84 бали зі 100 можливих. Це одна з найвищих оцінок серед машин такого класу.

Друге місце у рейтингу найнадійніших кросоверів та позашляховиків зайняв Hyundai Santa Fe 2019 року. Його надійність оцінили у 89 балів.

Замикає топ-3 Jeep Wrangler 2021 року з рейтингом надійності у 83 бали.

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