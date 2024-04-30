Apple ведет переговоры с OpenAI о создании чат-бота для iPhone — Finance.ua

Apple ведет переговоры с OpenAI о создании чат-бота для iPhone 30.04.2024, 02:34 — Технологии&Авто

Apple ведет переговоры с OpenAI о создании чат-бота для iPhone

Apple возобновила переговоры с OpenAI, разработчиком ChatGPT, по разработке некоторых функций искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18, согласно новому сообщению в Bloomberg.

Apple также создает собственные большие речевые модели для некоторых функций iOS 18, но ее переговоры с OpenAI сосредоточены на чат-боте/поисковом компоненте, сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.

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Также сообщается, что Apple ведет переговоры с Google о лицензировании Gemini, собственного чат-бота Google с искусственным интеллектом, для iOS 18. Bloomberg сообщает, что эти переговоры все еще ведутся, и все может пойти в любую сторону, поскольку Apple еще не приняла окончательное решение о том, технологию какой компании использовать. Вполне возможно, Гурман говорит, что Apple может в конечном итоге лицензировать технологии ИИ от обеих компаний или ни от одной из них.

Пока что Apple не слишком много говорит о своих усилиях в области искусственного интеллекта, хотя остальные в Кремниевой долине погрузились в гонки по созданию искусственного интеллекта. Но она сделала достаточно намеков, указывающих на то, что она что-то готовит. Когда компания объявила о своих доходах в феврале, генеральный директор Тим Кук заявил, что Apple продолжает работать и инвестировать в искусственный интеллект и «с радостью поделится деталями нашей текущей работы в этой сфере позже в этом году».

Компания утверждает, что новый MacBook Air M 3 , который она представила в прошлом месяце, «лучший в мире потребительский ноутбук с искусственным интеллектом», и, как сообщается, начнет выпускать ноутбуки и настольные компьютеры с искусственным интеллектом позже в этом году. А в начале этой недели Apple также выпустила несколько моделей с открытым исходным кодом для больших языков, предназначенных для работы локально на устройствах, а не в облаке.

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