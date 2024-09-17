россия заработала на похищенном зерне не менее миллиарда долларов — WSJ Сегодня 07:10 — Аграрный рынок

С 2022 года россия вместе с партнерами продали ворованного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Этот бизнес имеет широкую сеть клиентов, в которую входят ответственные за российское вторжение фирмы, а также компания, связанная с Революционной гвардией Ирана, крымский бизнесмен Ганага, который через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает с Сирией и Израилем, а также фирма, торгующая с ОАЭ.

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В первой половине 2024 года россияне отправили 15 кораблей из 81 тыс. тонн пшеницы в Турцию из Мариуполя. Власти Турции сообщают, что запретили судам проходить из оккупированных украинских терминалов и сотрудничают с Киевом для блокирования незаконной торговли.

Отмечается, что точную коммерческую стоимость ворованной агропродукции определить сложно. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрасевича, с 2022 года по меньшей мере 4 млн тонн зерна из оккупированной части Украины проданы на международных рынках, а сумма этого составляет около 800 млн долл.

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Продажа награбленного помогает россии справляться с экономическим давлением санкций. Таким образом, похищенное в результате войны помогает финансировать эту самую войну.

Сообщается, что большинство ворованного экспортировали маленькими кораблями или по земле. Общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать 6,4 млрд долл.

Соучастие в этом имеет разные формы. По данным правительства США, тремя суднами, экспортирующими большие объемы нелегального зерна, через сеть корпоративных организаций владеет российская государственная Объединенная судостроительная корпорация, которая также производила военные корабли, из которых обстреливали Украину.

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А российская фирма, которая продает зерно из оккупированной части Запорожской области, пожертвовала батальону оккупантов 111 тыс. долл.

Также в сообщении добавляют, что иногда замешанными в схемах продаж оказываются иностранные суда.

Украинский прокурор Игорь Поночевный в июне начал следить за турецким судном Usko MFU, которое, по его подозрению, перевозило украденное зерно в прошлом году из севастопольского порта. Это судно в ноябре вывезло в Турцию 2100 тонн измельченных семян подсолнечника и бурой пшеницы потенциальной стоимостью в полмиллиона долларов.

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Расследователи сообщили, что обнаружили на борту сообщения от руководителей судна капитану с указанием скрыть крымское происхождение груза.

Рынок сбыта крымского зерна — Йемен и Иран. Египет, Израиль и Ливан перестали покупать зерно после того, как им указали, что оно похищено.

Тегеран закупает ячмень в Крыму по 140 долларов за тонну, скидка 34% от рыночных цен.

Економічна Правда По материалам:

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