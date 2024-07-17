​Румынский порт откроет в сентябре дополнительную якорную стоянку для украинского зерна — Finance.ua

​Румынский порт откроет в сентябре дополнительную якорную стоянку для украинского зерна Сегодня 19:15 — Казна и Политика

​Румынский порт откроет в сентябре дополнительную якорную стоянку для украинского зерна

Румыния намерена в сентябре открыть дополнительную якорную стоянку в Констанце для экспорта украинского зерна. Об этом сообщил генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что в прошлом году именно УДП являлось одним из инициаторов создания якорной стоянки в Констанце. Мощностей терминалов порта не хватало для перевалки зернового потока из Украины. К тому времени в порту находилось до 600 барж с зерном, ожидание выгрузки могло длиться 30−40 дней.

В настоящее время флот УДП снова возвращается к перевозкам зерна из украинских портов в Констанцу. Появление якорной стоянки — это возможность усилить конкурентные преимущества дунайского направления экспорта.

«Теперь ожидаем условий», — отметил Москаленко.

Он подчеркнул, что экспорт украинских зерновых через Дунай сохранится только в случае удешевления всех составляющих логистической цепочки. По сравнению с прошлым годом, ставки фрахта на речные перевозки из Украины в Румынию снизились втрое.

«Работаем над уменьшением тарифа на железнодорожные перевозки в Измаил. Слово за румынскими партнерами. Проект стоянки будет успешен, если существенно сократить затраты на обработку груза. Наша общая задача, чтобы зерновой экспорт через Дунай выдерживал конкуренцию с Одесскими портами. Это единственная возможность сохранить интерес бизнеса», — добавил Москаленко.

Румыния остается самым альтернативным экспортным маршрутом для украинского зерна и других товаров, несмотря на основной коридор Украины в Черном море.

В 2023 году через румынскую Констанцу было экспортировано 14 млн тонн зерна, что составляет примерно 40% от общего объема поставок зерна в порту за год, по сравнению с 8,6 млн тонн в 2022 году.

ukragroconsult По материалам:

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