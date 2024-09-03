В Донецкой области зерновые культуры собраны на 85% площадей — Finance.ua

В Донецкой области зерновые культуры собраны на 85% площадей
В Донецкой области на территории, контролируемой украинскими властями, зерновые культуры уже собраны на 85,2% площадей; намолочено 286,8 тыс. тонн зерна.
Об этом корреспонденту Укринформ сообщили в департаменте агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой ОВА.
«На полях Донетчины зерновые культуры уже собраны на 85,2% площадей, то есть жатва подходит к концу. В общей сложности в области уже намолочено 286,8 тыс. тонн. Урожайность составляет в среднем 20,9 ц/га», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что в этом году зерновыми было засеяно в Донецкой области 161,5 тыс. га, а к началу сентября собрано зерновых уже с площади 137,5 тыс. га, и пока еще продолжается сбор кукурузы, поздних зерновых.
В департаменте объяснили, что урожайность в этом году низкая из-за заморозков, которые были в области в мае, а затем малого количества осадков и очень большой жары летом.
Как сообщал Укринформ, в 2021 году в Донецкой области засевали 1,41 млн га земель. В год полномасштабного вторжения площади посевов сократились до 406 тыс. га, в 2023 году — до 364 тыс. га. На сегодня враг оккупировал около 59% территории области.
Поделиться новостью