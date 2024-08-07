Худший урожай пшеницы с 1983 года: какую европейскую страну ждет зерновой кризис — Finance.ua

Худший урожай пшеницы с 1983 года: какую европейскую страну ждет зерновой кризис Сегодня 10:15 — Аграрный рынок

Худший урожай пшеницы с 1983 года: какую европейскую страну ждет зерновой кризис

пшеницы за последние 40 лет. Причина — избыточное количество осадков в стране, которая является крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе, пишет Франция получит худший урожай мягкойПричина — избыточное количество осадков в стране, которая является крупнейшим производителем пшеницы в Евросоюзе, пишет Bloomberg

Отмечается, что производство может снизиться до 25,2 млн тонн пшеницы в сезоне 2024−25, что на 27% ниже среднего пятилетнего показателя. Непрерывные дожди вместе с нехваткой солнечного света и низкими температурами, способствующими развитию болезней, повлияли на урожайность и качество урожая в большинстве регионов выращивания.

Экстремальные погодные условия по всей Европе нанесли ущерб зерновым в этом сезоне. Фиксировались чрезмерные дожди на северо-западе Европы, засуха и высокие температуры вредят посевам кукурузы на востоке. На прошлой неделе французские фермеры обратились к правительству с призывом оказать финансовую помощь в связи с катастрофическим урожаем.

«Мы должны вернуться к 1983 году с его 24,5 миллионами тонн, чтобы найти столь низкий урожай во Франции. Вся французская зерновая отрасль должна пострадать от последствий этого исторического падения производства», — отметил директор Argus Media France Готье Ле Мольгат.

Несмотря на плохие прогнозы во Франции и меньший урожай в россии, пшеница все еще торгуется на самом низком уровне за последние четыре года, поскольку урожай в США обеспечивает рынок хорошим предложением.

Экспорт украинской агропродукции в ЕС

В мае ЕС одобрил продление «торгового безвиза» для Украины до 5 июня следующего года. Регламент включал в себя два защитных механизма, призванных отстаивать интересы европейских производителей.

Украина приблизилась к лимитам на поставку в Евросоюз курятины, кукурузы и меда. Из этих категорий наиболее близко к превышению квот находится мед: экспорт этого продукта достигает 89% от лимита. Если говорить о кукурузе и курятине, то показатели составляют 67% и 59% соответственно.

УНІАН По материалам:

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