Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто — Finance.ua

Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто

В США выпускают большое количество разных автомобилей. Однако далеко не все водители знают, модели от каких американских автопроизводителей редко выходят из строя.

В GOBankingRates назвали 5 американских брендов, выпускающих самые надежные автомобили.

По словам экспертов, автомобили от этих производителей ломаются редко.

Какие американские бренды выпускают самые надежные автомобили

Buick

В издании напомнили, что по данным исследования JD Power, автомобили Buick заняли первое место среди американских брендов по надежности.

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Также модели от этого производителя выделяются низкой стоимостью обслуживания.

Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон заявила в разговоре с журналистами, что Buick стал одним из самых надежных брендов в США.

По ее словам, эти автомобили легко обслуживать, а запчасти стоят недорого.

Cadillac

В издании поделились, что Cadillac также производит надежные автомобили. Отмечается, что модели от этого бренда отличаются высоким уровнем комфорта и богатым оснащением.

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Chevrolet

Бренд Chevrolet разделил второе место в рейтинге надежности JD Power.

«Chevrolet производит широкий спектр автомобилей, внедорожников и пикапов. Некоторые из них надежнее других, но в целом автомобили Chevrolet превосходят средний уровень надежности», — заявила Мелани Муссон.

GMC

Бренд GMC также вошел в рейтинг лучших американских автопроизводителей по надежности. Отдельно в издании упомянули модели Sierra и Yukon.

Кроме этого автомобили GMC довольно недорогие в обслуживании.

Ford

Автомобили Ford тоже оказались надежными. Стоимость обслуживания моделей от этого производителя может быть выше некоторых конкурентов, но они довольно редко выходят из строя.

По словам директора по маркетингу в EpicVIN Алекса Блэка, Ford — это отличный выбор для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль. Особенно эксперт похвалил пикапы бренда, включая F-150.

УНІАН По материалам:

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