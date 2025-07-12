Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто — Finance.ua
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Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто

Технологии&Авто
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Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто
Рейтинг американских брендов, которые выпускают самые надежные авто
В США выпускают большое количество разных автомобилей. Однако далеко не все водители знают, модели от каких американских автопроизводителей редко выходят из строя.
В GOBankingRates назвали 5 американских брендов, выпускающих самые надежные автомобили.
По словам экспертов, автомобили от этих производителей ломаются редко.

Какие американские бренды выпускают самые надежные автомобили

Buick

В издании напомнили, что по данным исследования JD Power, автомобили Buick заняли первое место среди американских брендов по надежности.
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Также модели от этого производителя выделяются низкой стоимостью обслуживания.
Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон заявила в разговоре с журналистами, что Buick стал одним из самых надежных брендов в США.
По ее словам, эти автомобили легко обслуживать, а запчасти стоят недорого.

Cadillac

В издании поделились, что Cadillac также производит надежные автомобили. Отмечается, что модели от этого бренда отличаются высоким уровнем комфорта и богатым оснащением.
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Chevrolet

Бренд Chevrolet разделил второе место в рейтинге надежности JD Power.
«Chevrolet производит широкий спектр автомобилей, внедорожников и пикапов. Некоторые из них надежнее других, но в целом автомобили Chevrolet превосходят средний уровень надежности», — заявила Мелани Муссон.

GMC

Бренд GMC также вошел в рейтинг лучших американских автопроизводителей по надежности. Отдельно в издании упомянули модели Sierra и Yukon.
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Кроме этого автомобили GMC довольно недорогие в обслуживании.

Ford

Автомобили Ford тоже оказались надежными. Стоимость обслуживания моделей от этого производителя может быть выше некоторых конкурентов, но они довольно редко выходят из строя.
По словам директора по маркетингу в EpicVIN Алекса Блэка, Ford — это отличный выбор для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль. Особенно эксперт похвалил пикапы бренда, включая F-150.
По материалам:
УНІАН
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