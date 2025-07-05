Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы — Finance.ua

Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем.

Об этом свидетельствуют данные focus2move, сообщает Укравтопром.

Продажи Renault Clio выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.

В то же время в 2024 году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:

Renault Clio (+7,7%);

Дачия Сандеро (-8,4%);

Volkswagen T-Roc (+0,3%);

Volkswagen Golf (-16,7%);

Volkswagen Tiguan (+11,8%);

Dacia Duster (+7,1%);

Citroen C3 (-10,9%);

Opel Corsa (+7%);

Toyota Yaris (-12,9%);

Peugeot 2008 (+2,5%).

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