Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы — Finance.ua

Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы
По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем.
Об этом свидетельствуют данные focus2move, сообщает Укравтопром.
Продажи Renault Clio выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.
В то же время в 2024 году лидерство принадлежало Dacia Sandero.
ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:
- Renault Clio (+7,7%);
- Дачия Сандеро (-8,4%);
- Volkswagen T-Roc (+0,3%);
- Volkswagen Golf (-16,7%);
- Volkswagen Tiguan (+11,8%);
- Dacia Duster (+7,1%);
- Citroen C3 (-10,9%);
- Opel Corsa (+7%);
- Toyota Yaris (-12,9%);
- Peugeot 2008 (+2,5%).
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