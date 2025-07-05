Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы

Технологии&Авто
7
Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы
Названы 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы
По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем.
Об этом свидетельствуют данные focus2move, сообщает Укравтопром.
Продажи Renault Clio выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.
В то же время в 2024 году лидерство принадлежало Dacia Sandero.

ТОП-10 моделей на рынке новых авто Европы:

  • Renault Clio (+7,7%);
  • Дачия Сандеро (-8,4%);
  • Volkswagen T-Roc (+0,3%);
  • Volkswagen Golf (-16,7%);
  • Volkswagen Tiguan (+11,8%);
  • Dacia Duster (+7,1%);
  • Citroen C3 (-10,9%);
  • Opel Corsa (+7%);
  • Toyota Yaris (-12,9%);
  • Peugeot 2008 (+2,5%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems