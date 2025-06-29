ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства
Рейтинг самых популярных автомобилей американского производства возглавила компания Tesla. Однако такие компании, как Honda, Kia и Toyota не сильно отстали.
Как отмечает Motor1, на фоне роста цен из-за импортных тарифов, автомобили, произведенные в США, могут стать гораздо более привлекательными для американцев.
Индекс американской продукции Cars.com проанализировал более 400 автомобилей и сузил список до 100 самых популярных моделей.
Специалисты использовали пять различных факторов, чтобы определить, насколько «американским» является каждый автомобиль, проданный в США:
- место окончательной сборки;
- процент американских и канадских деталей;
- страны происхождения всех двигателей;
- страны происхождения всех трансмиссий;
- рабочая сила в производстве США
Ожидается, что на вершине рейтинга находятся Tesla, Jeep и даже Honda, тогда как американские бренды — Chevrolet и Ford, даже не попали в первую десятку.
ТОП-20 моделей:
- 20. Nissan Pathfinder
- 19. Шевроле Colorado
- 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
- 17. Kia Sportage
- 16. Acura Integra
- 15. Honda Accord
- 14. Acura RDX
- 13. Jeep Wrangler
- 12. Honda Pilot
- 11. Acura MDX
- 10. Volkswagen ID.4
- 9. Honda Passport
- 8. Honda Odyssey
- 7. Honda Ridgeline
- 6. Kia EV6
- 5. Jeep Gladiator
- 4. Tesla Model X
- 3. Tesla Model S
- 2. Tesla Model Y
- 1. Tesla Model 3
В то же время в конце списка размещены автомобили с наименьшей долей американского производства. Jeep Wagoneer L занимает 100 место среди автомобилей 2025 года, которые чаще всего производятся в Америке.
Toyota RAV4 Hybrid занимает 99-е место, Cadillac Lyriq — 98-е, Nissan Rogue — 97-е, Subaru Crosstrek — 96-е, а Genesis GV70 — 95-е.
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