ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства — Finance.ua
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ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства

Технологии&Авто
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ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства
ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства
Рейтинг самых популярных автомобилей американского производства возглавила компания Tesla. Однако такие компании, как Honda, Kia и Toyota не сильно отстали.
Как отмечает Motor1, на фоне роста цен из-за импортных тарифов, автомобили, произведенные в США, могут стать гораздо более привлекательными для американцев.
Индекс американской продукции Cars.com проанализировал более 400 автомобилей и сузил список до 100 самых популярных моделей.
Специалисты использовали пять различных факторов, чтобы определить, насколько «американским» является каждый автомобиль, проданный в США:
  • место окончательной сборки;
  • процент американских и канадских деталей;
  • страны происхождения всех двигателей;
  • страны происхождения всех трансмиссий;
  • рабочая сила в производстве США
Ожидается, что на вершине рейтинга находятся Tesla, Jeep и даже Honda, тогда как американские бренды — Chevrolet и Ford, даже не попали в первую десятку.
ТОП-20 моделей:
  • 20. Nissan Pathfinder
  • 19. Шевроле Colorado
  • 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
  • 17. Kia Sportage
  • 16. Acura Integra
  • 15. Honda Accord
  • 14. Acura RDX
  • 13. Jeep Wrangler
  • 12. Honda Pilot
  • 11. Acura MDX
  • 10. Volkswagen ID.4
  • 9. Honda Passport
  • 8. Honda Odyssey
  • 7. Honda Ridgeline
  • 6. Kia EV6
  • 5. Jeep Gladiator
  • 4. Tesla Model X
  • 3. Tesla Model S
  • 2. Tesla Model Y
  • 1. Tesla Model 3
В то же время в конце списка размещены автомобили с наименьшей долей американского производства. Jeep Wagoneer L занимает 100 место среди автомобилей 2025 года, которые чаще всего производятся в Америке.
Toyota RAV4 Hybrid занимает 99-е место, Cadillac Lyriq — 98-е, Nissan Rogue — 97-е, Subaru Crosstrek — 96-е, а Genesis GV70 — 95-е.
По материалам:
Телеканал 24
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