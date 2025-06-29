ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства Сегодня 06:19 — Технологии&Авто

ТОП-20 самых популярных автомобилей американского производства

Рейтинг самых популярных автомобилей американского производства возглавила компания Tesla. Однако такие компании, как Honda, Kia и Toyota не сильно отстали.

Как отмечает Motor1 , на фоне роста цен из-за импортных тарифов, автомобили, произведенные в США, могут стать гораздо более привлекательными для американцев.

Индекс американской продукции Cars.com проанализировал более 400 автомобилей и сузил список до 100 самых популярных моделей.

Специалисты использовали пять различных факторов, чтобы определить, насколько «американским» является каждый автомобиль, проданный в США:

место окончательной сборки;

процент американских и канадских деталей;

страны происхождения всех двигателей;

страны происхождения всех трансмиссий;

рабочая сила в производстве США

Ожидается, что на вершине рейтинга находятся Tesla, Jeep и даже Honda, тогда как американские бренды — Chevrolet и Ford, даже не попали в первую десятку.

ТОП-20 моделей:

20. Nissan Pathfinder

19. Шевроле Colorado

18. Toyota Corolla Cross Hybrid

17. Kia Sportage

16. Acura Integra

15. Honda Accord

14. Acura RDX

13. Jeep Wrangler

12. Honda Pilot

11. Acura MDX

10. Volkswagen ID.4

9. Honda Passport

8. Honda Odyssey

7. Honda Ridgeline

6. Kia EV6

5. Jeep Gladiator

4. Tesla Model X

3. Tesla Model S

2. Tesla Model Y

1. Tesla Model 3

В то же время в конце списка размещены автомобили с наименьшей долей американского производства. Jeep Wagoneer L занимает 100 место среди автомобилей 2025 года, которые чаще всего производятся в Америке.

Toyota RAV4 Hybrid занимает 99-е место, Cadillac Lyriq — 98-е, Nissan Rogue — 97-е, Subaru Crosstrek — 96-е, а Genesis GV70 — 95-е.

Телеканал 24 По материалам:

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