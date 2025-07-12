Porsche представила новую спецверсию 911 (фото) — Finance.ua
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Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)

Технологии&Авто
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Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Porsche представила специальную версию своего спорткара — 911 Carrera T Club Coupe, которую смогут приобрести участники Porsche Club of America. Спецверсия посвящена 70-летию этого клуба.
Модель создана на базе 911 Carrera T поколения 992.2, сохранена механическая коробка передач, задний привод и легкая конструкция.
Под капотом — 3,0-литровый оппозитный шестицилиндровый турбодвигатель мощностью 388 л.с. и 449 Н·м крутящего момента.
Уникальный характер модели подчеркивает новую окраску кузова Sholar Blue Metallic — в честь основателя PCA Билла Шолара.
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Добавлены красные акценты на бампере и моторном отсеке, специальные шильдики «70 years PCA» и надпись «Club Coupe» на дверях.
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Эксклюзивные колеса — 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади — сочетают сатиновое черное покрытие с серебристыми вставками.
Салон украшен черной кожей с синими и красными лентами.
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Дополнительный пакет опций подразумевает вставки из тартановой ткани на сиденьях, специальную документацию для владельца и индивидуализированный ключ.
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
На центральной консоли, подсветке порогов и дверных проекциях — шильдики PCA и Club Coupe. Также предлагается эксклюзивные часы Porsche Design в цветовой гамме автомобиля.
Porsche представила новую спецверсию 911 (фото)
Всего будет 70 экземпляров, разделенных между США и Канадой. Один из 70 экземпляров останется в музее Porsche и не попадет в продажу.
Купить автомобили сначала предложат участникам клуба Porsche Club of America.
Производство начнется осенью 2025 года и продлится до весны 2026 года. Цены будут объявлены ближе к началу поставок.
По материалам:
Корреспондент.net
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