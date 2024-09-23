США планируют запретить китайское и российское программное обеспечение в автомобиле — Reuters Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Министерство торговли США намерено запретить китайское программное и аппаратное обеспечение в транспортных средствах. Причиной стало беспокойство по поводу национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам двух источников агентства, предложенное решение запретит импорт и продажу транспортных средств из Китая с ключевыми коммуникационными средствами или программным обеспечением.

Как сообщили собеседники, министерство также планирует предложить, чтобы запрет на программное обеспечение вступил в силу с 2027 года, а запрет на аппаратное обеспечение вступит в силу в январе 2029 или 2030 года.

Под запрет попадут автомобили с определенными функциями Bluetooth, спутниковой связи и беспроводной связи, а также высоко автономные транспортные средства, которые могут работать без водителя за рулем.

Ограничения будут распространяться и на других иностранных противников США, в том числе на россию.

hromadske По материалам:

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