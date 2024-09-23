США планируют запретить китайское и российское программное обеспечение в автомобиле — Reuters — Finance.ua
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США планируют запретить китайское и российское программное обеспечение в автомобиле — Reuters

Технологии&Авто
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Министерство торговли США намерено запретить китайское программное и аппаратное обеспечение в транспортных средствах. Причиной стало беспокойство по поводу национальной безопасности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По словам двух источников агентства, предложенное решение запретит импорт и продажу транспортных средств из Китая с ключевыми коммуникационными средствами или программным обеспечением.
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Как сообщили собеседники, министерство также планирует предложить, чтобы запрет на программное обеспечение вступил в силу с 2027 года, а запрет на аппаратное обеспечение вступит в силу в январе 2029 или 2030 года.
Под запрет попадут автомобили с определенными функциями Bluetooth, спутниковой связи и беспроводной связи, а также высоко автономные транспортные средства, которые могут работать без водителя за рулем.
Ограничения будут распространяться и на других иностранных противников США, в том числе на россию.
По материалам:
hromadske
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