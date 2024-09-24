россияне залезли в рекордные с начала большой войны долги по кредитам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне залезли в рекордные с начала большой войны долги по кредитам

10
За август 2024 года россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского бюро кредитных историй «Скорринг Бюро».
За месяц показатель расходов по кредитам вырос на 1,9% и стал рекордным с начала 2022 года, когда составлял 31,6%.
Россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 года. При этом средний чек в сегменте кредиток достиг максимума в июле — 1217 долларов.
По данным гендиректора «Скорринг Бюро» Олега Лагуткина, расходы россиян по кредитным картам выросли из-за роста потребительских цен.
В августе россиянам одобрили 2,05 млн новых кредитных карт на 2,5 млрд дол. По сравнению с предыдущим месяцем, выдачи новых кредиток упали на 3,7% в количественном и на 4,7% в денежном выражении.
Год к году спад оказался ощутимее: количество кредиток уменьшилось на 20,9%, а совокупный одобренный лимит по ним — на 11,6%. Если исключить январь, когда на рынке сезонно низкий спрос на кредиты, августовское сокращение выдач оказалось самым сильным с сентября-октября прошлого года.
По данным Центробанка россии, к концу 2023 года пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем граждан с потребительскими кредитами — 27 млн ​​человек. За год количество держателей кредиток в россии увеличилось на 6,6 млн, или почти на треть.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.