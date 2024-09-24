россияне залезли в рекордные с начала большой войны долги по кредитам — Finance.ua

россияне залезли в рекордные с начала большой войны долги по кредитам Сегодня 05:22

За август 2024 года россияне потратили 33,9% от доступного лимита по кредитным картам.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского бюро кредитных историй «Скорринг Бюро».

За месяц показатель расходов по кредитам вырос на 1,9% и стал рекордным с начала 2022 года, когда составлял 31,6%.

Россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа 2023 года. При этом средний чек в сегменте кредиток достиг максимума в июле — 1217 долларов.

По данным гендиректора «Скорринг Бюро» Олега Лагуткина, расходы россиян по кредитным картам выросли из-за роста потребительских цен.

В августе россиянам одобрили 2,05 млн новых кредитных карт на 2,5 млрд дол. По сравнению с предыдущим месяцем, выдачи новых кредиток упали на 3,7% в количественном и на 4,7% в денежном выражении.

Год к году спад оказался ощутимее: количество кредиток уменьшилось на 20,9%, а совокупный одобренный лимит по ним — на 11,6%. Если исключить январь, когда на рынке сезонно низкий спрос на кредиты, августовское сокращение выдач оказалось самым сильным с сентября-октября прошлого года.

По данным Центробанка россии, к концу 2023 года пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем граждан с потребительскими кредитами — 27 млн ​​человек. За год количество держателей кредиток в россии увеличилось на 6,6 млн, или почти на треть.

Економічна Правда По материалам:

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