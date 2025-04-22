Самые распространенные ошибки, которые могут стать причиной отказа в регистрации НДС — объяснение ГНС
Неправильное заполнение заявления (форма № 1-НДС). Часто плательщики допускают технические ошибки, неточности в реквизитах или некорректно указывают дату регистрации.
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Об этом сообщило Главное управление ГНС в Киевской области, объяснив самые распространенные ошибки, которые могут привести к отказу в регистрации НДС.
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Подача заявления с опозданием. Субъекты, обязанные зарегистрироваться плательщиками НДС, должны подать заявление не позднее 10 числа месяца, следующего за тем, в котором превышен установленный лимит оборота.
Отсутствие оснований для обязательной или добровольной регистрации. Если заявитель не отвечает требованиям регистрации (например, не достиг порога оборота в 1 млн грн или не предоставил обоснования для добровольной регистрации), налоговая может отказать.
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Недостаточный контроль за соответствием критериям налоговой службы. Налоговая может отказать в регистрации, если обнаружит рисковые факторы: отсутствие места осуществления деятельности, проблемы с финансовой отчетностью или наличие отрицательной налоговой истории.
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В ГНС добавляют, что плательщикам желательно подавать заявления не в последний день, для того чтобы была возможность при отказе исправить ошибки и подать заявление повторно и подчеркнули, что правильный подход к регистрации плательщиком НДС поможет избежать лишних финансовых и административных рисков, а также обеспечит стабильную работу бизнеса
Справка Finance.ua:
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