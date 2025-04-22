Самые распространенные ошибки, которые могут стать причиной отказа в регистрации НДС — объяснение ГНС Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Самые распространенные ошибки, которые могут стать причиной отказа в регистрации НДС — объяснение ГНС

Неправильное заполнение заявления (форма № 1-НДС). Часто плательщики допускают технические ошибки, неточности в реквизитах или некорректно указывают дату регистрации.

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Киевской области, объяснив самые распространенные ошибки, которые могут привести к отказу в регистрации НДС.

Читайте также Мобилизированным ФЛП продолжают начислять налоги: ГНС инициирует изменения в законодательство

Подача заявления с опозданием. Субъекты, обязанные зарегистрироваться плательщиками НДС, должны подать заявление не позднее 10 числа месяца, следующего за тем, в котором превышен установленный лимит оборота.

Отсутствие оснований для обязательной или добровольной регистрации. Если заявитель не отвечает требованиям регистрации (например, не достиг порога оборота в 1 млн грн или не предоставил обоснования для добровольной регистрации), налоговая может отказать.

Читайте также Налоговый долг мобилизованных ФЛП составляет почти 30 млн грн: как ГНС планирует решать проблему

Недостаточный контроль за соответствием критериям налоговой службы. Налоговая может отказать в регистрации, если обнаружит рисковые факторы: отсутствие места осуществления деятельности, проблемы с финансовой отчетностью или наличие отрицательной налоговой истории.

Читайте также ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками

В ГНС добавляют, что плательщикам желательно подавать заявления не в последний день, для того чтобы была возможность при отказе исправить ошибки и подать заявление повторно и подчеркнули, что правильный подход к регистрации плательщиком НДС поможет избежать лишних финансовых и административных рисков, а также обеспечит стабильную работу бизнеса

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления об освобождении от уплаты налогов после демобилизации. Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко, передает пресс-служба ведомства.

Украинские предприниматели впервые представляют обновленную форму налоговой декларации — с расчетом к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) действуют с 1 апреля.

Приказ Минфина с утвержденными новыми формами деклараций для всех групп «единщиков» вступил в силу 20 февраля. Предельный срок подачи — 40 дней после последнего дня отчетного квартала, сказано в обновленном налоговом разъяснении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.