Операторам связи упростили строительство сетей: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Операторам связи упростили строительство сетей: Зеленский подписал закон Сегодня 10:31 — Казна и Политика

Операторам связи упростили строительство сетей: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для ускорения строительства сетей мобильной связи.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон «Предложения Президента Украины в Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании земельных участков для развития цифровой инфраструктуры» ( № 4321-IX ) регулирует процедуру принудительного отчуждения земли и недвижимого имущества во время военного положения.

Речь идет об имуществе, необходимом для создания объектов оборонно-промышленного комплекса, цифровой инфраструктуры и транспортных проектов.

Что изменится для владельцев участков

Закон устанавливает:

механизм отчуждения земель для стратегических целей;

порядок компенсации собственникам за изъятое имущество;

возможность размещения предприятий критической инфраструктуры и индустриальных парков.

Как это повлияет на развитие мобильной связи

Как пояснили в Министерстве цифровой трансформации, новый закон позволит существенно ускорить развитие сетей мобильной связи, особенно в отдаленных регионах.

«В Украине до сих пор есть места, где мобильная связь нестабильна или исчезает полностью, особенно вдоль автомобильных путей и в отдаленных селах. Люди не могут вызвать экстренные службы или общаться с родными. Подписанный закон позволит операторам быстрее и проще расширять покрытие качественной мобильной связью и интернетом», — говорится в сообщении.

Что изменится для мобильных операторов

Операторы смогут:

быстрее отводить земельные участки коммунальной и государственной собственности. В среднем сроки сократятся с 6 до 3 месяцев;

размещать базовые станции на землях других владельцев без изменения целевого назначения через земельный сервитут. Раньше он использовался только для прокладки линий связи под землей;

устанавливать передвижные базовые станции, необходимые для быстрого восстановления связи на деоккупированных территориях. Это устранит риск их демонтажа, ведь на сегодняшний день порядок размещения таких базовых станций отсутствует.

Как это повлияет на пользователей:

жители сел скорее получат доступ к мобильному интернету и государственным онлайн-услугам;

покрытие 4G вдоль дорог будет появляться более оперативно, что важно для безопасности водителей и развития туризма;

связь на деоккупированных территориях будет восстанавливаться быстрее. Операторы будут скорее получать землю для строительства новых сетей, а также смогут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа.

Чтобы избежать злоупотреблений, документ также предусматривает, что упрощениями могут воспользоваться только операторы, внесенные в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг. Формирование и контроль этого реестра осуществляет НКЭК.

Напомним, 25 марта Верховная Рада поддержала в повторном чтении законопроект № 9549, упрощающий процесс получения операторами земельных участков в аренду для строительства базовых станций мобильной связи. Это ускорит расширение покрытия 4G вдоль национальных и международных путей, а также в сельской местности.

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