Правительство разрабатывает программу поддержки бизнеса и граждан в прифронтовых регионах — Finance.ua

Правительство разрабатывает программу поддержки бизнеса и граждан в прифронтовых регионах Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Правительство готовит комплексную программу поддержки прифронтовых регионов, которая будет включать в себя повышение зарплат бюджетникам, льготы для бизнеса и решение жилищных вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сейчас правительство готовит отдельную программу для прифронтовых регионов, которая была бы действенной для людей и общин и охватывала бы уменьшение налоговой нагрузки на бизнес.

Программа предусматривает четкие инструменты помощи людям, общинам и бизнесу, которые остаются и работают в сложных условиях безопасности.

В частности, в рамках программы нарабатываются:

механизмы повышения заработной платы для педагогов, медиков и работников государственных органов, работающих в прифронтовых регионах;

жилищные решения для семей, проживающих и работающих в таких регионах. Государство планирует покрывать первый взнос по ипотеке;

налоговые стимулы и кадровые льготы для бизнеса Уменьшение налоговой нагрузки и увеличение доли работников, которые могут быть забронированы на предприятиях, работающих в прифронтовых и приграничных общинах.

Программа будет покрывать все уровни — от поддержки конкретной семьи до привлечения инвестора и гарантий для работодателя.

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Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов. Общие потери только в прифронтовых областях составляют 182 млрд долларов, что составляет почти 31% общей суммы по стране.

Нынешняя поддержка прифронтовых территорий недостаточна. Именно поэтому он выступил с инициативой разработки «Программы поддержки (восстановления) территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития», которая была презентована на встрече.

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