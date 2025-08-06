Правительство разрабатывает программу поддержки бизнеса и граждан в прифронтовых регионах — Finance.ua
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Правительство разрабатывает программу поддержки бизнеса и граждан в прифронтовых регионах

Казна и Политика
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Правительство готовит комплексную программу поддержки прифронтовых регионов, которая будет включать в себя повышение зарплат бюджетникам, льготы для бизнеса и решение жилищных вопросов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сейчас правительство готовит отдельную программу для прифронтовых регионов, которая была бы действенной для людей и общин и охватывала бы уменьшение налоговой нагрузки на бизнес.
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Программа предусматривает четкие инструменты помощи людям, общинам и бизнесу, которые остаются и работают в сложных условиях безопасности.
В частности, в рамках программы нарабатываются:
  • механизмы повышения заработной платы для педагогов, медиков и работников государственных органов, работающих в прифронтовых регионах;
  • жилищные решения для семей, проживающих и работающих в таких регионах. Государство планирует покрывать первый взнос по ипотеке;
  • налоговые стимулы и кадровые льготы для бизнеса Уменьшение налоговой нагрузки и увеличение доли работников, которые могут быть забронированы на предприятиях, работающих в прифронтовых и приграничных общинах.
Программа будет покрывать все уровни — от поддержки конкретной семьи до привлечения инвестора и гарантий для работодателя.
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Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов. Общие потери только в прифронтовых областях составляют 182 млрд долларов, что составляет почти 31% общей суммы по стране.
Нынешняя поддержка прифронтовых территорий недостаточна. Именно поэтому он выступил с инициативой разработки «Программы поддержки (восстановления) территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития», которая была презентована на встрече.
По материалам:
Finance.ua
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