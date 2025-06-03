Половина дохода идет на еду: как война повлияла на жизнь в прифронтовых регионах — Finance.ua

Половина дохода идет на еду: как война повлияла на жизнь в прифронтовых регионах Сегодня 17:04 — Личные финансы

Половина дохода идет на еду: как война повлияла на жизнь в прифронтовых регионах

Десять областей Украины, на которые приходится 95% активных боевых действий, испытали наибольшие последствия полномасштабного вторжения — разрушение инфраструктуры и сокращение экономической активности. В этих регионах уровень безработицы в пять раз превысил средний по стране.

Об этом свидетельствует исследование KSE Institute, Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (FAO), охватившее Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и Луганскую области.

Кто финансово содержит семьи

Из-за отсутствия мужчин трудоспособного возраста финансовая нагрузка часто ложится на пенсионеров и женщин, из которых 40% (в основном женщины) не работают официально. Поэтому 35% домохозяйств полагаются преимущественно на внешние источники дохода — пенсии, социальные выплаты, денежные переводы, гуманитарную помощь.

Продукты как роскошь

Почти половина домохозяйств (48%) в прифронтовых и приграничных регионах тратят более половины своего дохода на еду, 67% вынуждены экономить на образовании и медицине, а у 38% есть долги.

В прифронтовых регионах доступ к продуктам питания — критическая проблема. Особо острый дефицит скоропортящихся товаров: мясо, рыба, яйца, фрукты. Для многих семей они стали роскошью.

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Исследование фиксирует: около половины украинцев, живущих в 30-километровой зоне возле фронта, вовсе не имеют доступа к работающим магазинам поблизости. В общей сложности около 40% семей в 10 областях Украины находятся в состоянии продовольственной опасности.

Безработица

Война привела к стремительному удорожанию продуктов и четырехкратному увеличению уровня бедности. Дополнительным ударом стал высокий уровень безработицы.

Почему не работают:

для женщин трудоспособного возраста основным барьером к трудоустройству являются обязанности по уходу за семьей — более 80%;

для мужчин основные факторы — вопросы безопасности, ранения и другие последствия войны.

В результате, 40% лиц трудоспособного возраста не работают и не ищут работу.

Напомним, ранее эксперт в комментарии Finance.ua отмечал , что проблема не в безработице, а в поиске людей — вакансии есть, однако некем их заполнять. И эта проблема будет только усугубляться после окончания войны, поскольку многие мужчины уедут в свои семьи за границу после завершения военного положения.

Специалисты Work.ua также отмечают так называемый «кадровый парадокс». По данным Всемирного банка, к началу вторжения около половины украинцев работали, однако уже в 2023 году уровень занятости упал до 40%. Впрочем, ситуация носит парадоксальный характер: несмотря на кризис и сокращение трудовых ресурсов, рынок труда остается активным. Работодатели продолжают искать персонал, но найти нужных специалистов все сложнее.

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