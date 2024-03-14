На чем экономят украинцы больше всего: результаты исследования — Finance.ua

На чем экономят украинцы больше всего: результаты исследования Сегодня 08:06 — Личные финансы

На чем экономят украинцы больше всего: результаты исследования

В 2023 году тенденция экономить среди украинских потребителей сохранилась. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев.

Об этом свидетельствует исследование «Делойт» о потребительских настроениях украинцев.

Меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой еды.

Что касается продуктов питания, составляющих значительную долю чека украинцев, то расходы в этом сегменте выросли у 32% потребителей. Значительная часть украинцев покупает еду (47%) и лекарства (43%) впрок.

В то же время, украинцы переосмысливают свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось: 55% опрошенных делают это гораздо реже, что на 24 п. п. меньше, чем в 2022 году. В то же время растет популярность приготовления пищи дома (50%) — больше всего это касается временно безработных (53%), фрилансеров (72%) и занимающихся домохозяйством (59%).

Читайте также Как достигать долгосрочных финансовых целей: советы для сбережений

Досуг продолжает быть не в приоритете расходов — 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома, а 58% реже, чем в прошлом году, посещают кинотеатры и концерты. Однако онлайн развлечения становятся все более популярными: 32% украинцев увеличили расходы на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Сравнение с настроениями потребителей в мире

В этом году было проведено сравнение потребительских настроений украинцев с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

Украинцы больше всех среди жителей других стран, в которых проводилось исследование, тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что более чем вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина — единственная среди изучаемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%.

Украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

Наиболее заметна разница в распределении бюджета на следующие категории:

Досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм: украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время как жители Германии — 17%, Польши — 15%, США — 19%, Канады — 15%, ЮАР — 17%.

Электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода: украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, жители Германии — 10%, Польши — 12%, США — 12%, Канады — 10%, ЮАР — 14%.

В таких категориях как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.