Минимальная зарплата в Украине и мире: где можно прожить на эту сумму (инфографика) — Finance.ua

Минимальная зарплата в Украине и мире: где можно прожить на эту сумму (инфографика) Сегодня 08:03 — Личные финансы

Минимальная зарплата в Украине и мире: где можно прожить на эту сумму (инфографика)

Аналитики Picodi Україна проверили, как изменился размер минимальной заработной платы в 67 странах, изучили изменения цен на продукты и узнали, как выглядит соотношение стоимости скромной продуктовой корзины к минимальной оплате труда.

С января 2023 г. в большинстве рассмотренных в исследовании стран (58 из 67) минимальная заработная плата изменилась.

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Незначительно повысилась зарплата во Франции (3,4%), Германии (2,8%) и Таиланде (2,4%). А в таких странах как Испания, Малайзия и Вьетнам правительство заморозило размер минимальной зарплаты или еще не приняло решение о ее повышении.

Самый высокий рост минимальной оплаты труда аналитики зафиксировали в Аргентине (138%) и Турции (100%), хотя это и вызвано высокой инфляцией в упомянутых выше странах.

Украина в этом рейтинге заняла 40-е место: «чистая» минимальная зарплата с 1 января 2024 г. будет равна 5 715,5 гривны, что на 6% больше, чем в начале 2023 года (5 393,5 ₴).

Продуктовая корзина: на сколько подорожали основные продукты питания

Для этого исследования аналитики создали условную продуктовую корзину, в которую вошли: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, овощи и фрукты. Это довольно скромный список, но вышеупомянутые продукты удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах.

Молоко (10 литров) — 379 ₴;

Хлеб (10 буханок) — 241 ₴;

Рис (1,5 кг) — 88 ₴;

Яйца (20 шт.) — 120 ₴;

Сыр (1 кг) — 300 ₴;

Мясо (6 кг) — 1 139 ₴;

Фрукты (6 кг) — 291 ₴;

Овощи (8 кг) — 260 ₴.

Общая стоимость такой мизерной продуктовой корзины в начале 2024 года составляет 2 818 ₴ (на 21,9% больше, чем год назад). Эта сумма составляет 49,3% от минимальной зарплаты после уплаты налогов. В прошлом году это соотношение равнялось 42,8%. Выходит, что рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты.

В какой стране вы (не) проживете на минимальную зарплату?

У каждого человека свои пищевые предпочтения, которые зависят не только от страны проживания, но тоже от семейных традиций. Но, несмотря на это, эксперты решили сравнить стоимость одинаковых продуктов в разных странах мира и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдет на их оплату.

Комфортное соотношение цен базовых продуктов к минимальной заработной плате мы отметили в Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Люксембурге и Новой Зеландии. В этих странах на продукты из нашего набора можно потратить менее ⅒ местной «минималки».

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Украина (значительно) уступает вышеперечисленным странам: у нас цена корзины базовых продуктов составляет 49,3% от минимальной зарплаты (58-е место из 67 стран). В рейтинге ниже находятся такие страны как Казахстан, Узбекистан и Армения.

Но в некоторых странах даже за столь скромный набор продуктов придется заплатить более половины минимальной зарплаты. К ним относятся Казахстан (54%), Индия (58,5%), Вьетнам (65,6%) и Армения (78,7%). А например, в Нигерии минимальной зарплаты не хватает даже для обеспечения базовых потребностей питания.

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