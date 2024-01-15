Какими будут зарплаты в течение 2024 года в Украине: прогноз финансового эксперта — Finance.ua

Какими будут зарплаты в течение 2024 года в Украине: прогноз финансового эксперта Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какими будут зарплаты в течение 2024 года в Украине: прогноз финансового эксперта

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что базовый сценарий предполагает продолжение динамики роста доходов в Украине.

«Экономика растет — и это факт. Мы в предыдущем 2023 году прибавили примерно пять процентов ВВП. Возможно, больше, нужно будет дождаться уточненных данных. Рост экономики и доходов базируется на сохранении макрофинансовой стабильности, что является уникальным достижением во время войны, которое произошло благодаря поддержке западных партнеров», — сказал он в эфире телемарафона.

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Эксперт также пояснил, что минимальный уровень заработной платы — это тот уровень, с которого уплачиваются налоги. Таким образом, когда правительство увеличивает минимальную зарплату, это заставляет тот бизнес, который платит зарплаты в «конвертах», больше платить официально. Поэтому когда поднимается минимальная зарплата, то увеличиваются налоговые поступления.

«Ожидания говорят о том, что зарплаты будут расти. Причем как номинальные, так и реальные с учетом инфляции. Конечно, мы во время войны можем дождаться любых непредсказуемых обстоятельств, но базовый сценарий включает продолжение динамики роста доходов, что является уникальной ситуацией для мировой истории», — добавил Фурса.

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Напомним, 25 декабря 2023 года стало известно, что по итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн.

В 2024 году планируется увеличить размер «минималки» в Украине. Произойдет это дважды. С 1 января 2024 года «минималка» составит 7100 грн. При этом в 2023 году сумма равнялась 6800 грн. Через несколько месяцев, в апреле 2024 года минимальная зарплата вырастет еще раз — до 8000 грн.

Справка Finance.ua:

по данным Work.ua, в декабре средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19 000 грн;

рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных;

европейские страны являются популярными направлениями для заробитчан за рубежом — одни присматриваются к условиям труда, а другие стремятся переехать в ЕС из-за более высокой зарплаты.



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УНІАН По материалам:

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