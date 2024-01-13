ТОП-5 високооплачуваних вакансій в ЄС: які зарплати пропонують — Finance.ua

ТОП-5 високооплачуваних вакансій в ЄС: які зарплати пропонують Сьогодні 08:41 — Особисті фінанси

ТОП-5 високооплачуваних вакансій в ЄС: які зарплати пропонують

Європейські країни є популярними напрямками для заробітчан за кордоном — одні придивляються до умов праці, а інші прагнуть переїхати до ЄС через вищу зарплату.

Про це пише schengenvisainfo.

У міру розвитку галузей промисловості та зростання попиту на спеціалізовані навички певні посади в Європі стають найбільш привабливими.

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Список високооплачуваних посад у Європі.

Data Scientist

Ця професія дуже затребувана в Європі, оскільки їхній досвід потрібен для прийняття обґрунтованих рішень, оптимізації операцій і прогнозування майбутніх тенденцій, що є важливим для світу, що керується даними, у якому ми живемо. Їхня робота складається зі статистичних, математичних і обчислювальних методів, які вони використовують.

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За даними NorthWest Executive Education, науковці з обробки даних у Німеччині заробляють приблизно 61 854 євро на рік, тоді як у Швейцарії ці працівники заробляють 9 443 євро на місяць — 113 318 євро на рік.

Фінансовий директор

Відповідаючи за фінансовий стан організації, фінансові директори ведуть компанію до прибутковості та стійкості. Ця робота оплачується приблизно 144 366 євро на рік у Німеччині та 75 002 євро у Франції, а фінансові директори у Великій Британії заробляють близько 110 061 євро на рік.

Менеджер з розвитку бізнесу

Нідерланди є країною, яка платить цим фахівцям найбільше в Європі - близько 100 504 євро на рік, за нею йдуть Великобританія (119 154 євро) і Німеччина (101 182 євро).

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Менеджери з розвитку бізнесу несуть відповідальність за визначення можливостей для зростання бізнесу, побудову та підтримку відносин із потенційними клієнтами та керівництво розширенням компанії.

Менеджер по продукції

Ці професіонали контролюють розробку, виробництво та маркетинг продукції компанії, гарантуючи, що продукти відповідають потребам ринку. Ця роль також відповідає за інноваційні відповідні та конкурентоспроможні продукти.

Менеджеру з продуктів у Німеччині платять близько 5950 євро на місяць (71 404 євро на рік), тоді як у Великій Британії, яка є найбільш високооплачуваною країною для цієї посади, платять менеджерам з продуктів близько 152 127 євро на рік, що еквівалентно 12 677 євро щомісяця. У Франції менеджер із продукції може заробляти в середньому близько 8 844 щомісяця.

Керівник проекту

Середня річна зарплата менеджерів проектів становить близько 127 362 євро у Великобританії, 113 211 євро в Німеччині та 109 673 євро у Франції.

Менеджери проектів відіграють вирішальну роль у забезпеченні виконання проектів у встановлені терміни, дотримання обсягу та бюджету. До їхніх обов’язків входить координація команди, розподіл ресурсів і досягнення цілей проекту.

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