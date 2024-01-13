ТОП-5 високооплачуваних вакансій в ЄС: які зарплати пропонують — Finance.ua

ТОП-5 високооплачуваних вакансій в ЄС: які зарплати пропонують
Європейські країни є популярними напрямками для заробітчан за кордоном — одні придивляються до умов праці, а інші прагнуть переїхати до ЄС через вищу зарплату.
Про це пише schengenvisainfo.
У міру розвитку галузей промисловості та зростання попиту на спеціалізовані навички певні посади в Європі стають найбільш привабливими.
Список високооплачуваних посад у Європі.
Data Scientist
Ця професія дуже затребувана в Європі, оскільки їхній досвід потрібен для прийняття обґрунтованих рішень, оптимізації операцій і прогнозування майбутніх тенденцій, що є важливим для світу, що керується даними, у якому ми живемо. Їхня робота складається зі статистичних, математичних і обчислювальних методів, які вони використовують.
За даними NorthWest Executive Education, науковці з обробки даних у Німеччині заробляють приблизно 61 854 євро на рік, тоді як у Швейцарії ці працівники заробляють 9 443 євро на місяць — 113 318 євро на рік.
Фінансовий директор
Відповідаючи за фінансовий стан організації, фінансові директори ведуть компанію до прибутковості та стійкості. Ця робота оплачується приблизно 144 366 євро на рік у Німеччині та 75 002 євро у Франції, а фінансові директори у Великій Британії заробляють близько 110 061 євро на рік.
Менеджер з розвитку бізнесу
Нідерланди є країною, яка платить цим фахівцям найбільше в Європі - близько 100 504 євро на рік, за нею йдуть Великобританія (119 154 євро) і Німеччина (101 182 євро).
Менеджери з розвитку бізнесу несуть відповідальність за визначення можливостей для зростання бізнесу, побудову та підтримку відносин із потенційними клієнтами та керівництво розширенням компанії.
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Менеджер по продукції
Ці професіонали контролюють розробку, виробництво та маркетинг продукції компанії, гарантуючи, що продукти відповідають потребам ринку. Ця роль також відповідає за інноваційні відповідні та конкурентоспроможні продукти.
Менеджеру з продуктів у Німеччині платять близько 5950 євро на місяць (71 404 євро на рік), тоді як у Великій Британії, яка є найбільш високооплачуваною країною для цієї посади, платять менеджерам з продуктів близько 152 127 євро на рік, що еквівалентно 12 677 євро щомісяця. У Франції менеджер із продукції може заробляти в середньому близько 8 844 щомісяця.
Керівник проекту
Середня річна зарплата менеджерів проектів становить близько 127 362 євро у Великобританії, 113 211 євро в Німеччині та 109 673 євро у Франції.
Менеджери проектів відіграють вирішальну роль у забезпеченні виконання проектів у встановлені терміни, дотримання обсягу та бюджету. До їхніх обов’язків входить координація команди, розподіл ресурсів і досягнення цілей проекту.
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