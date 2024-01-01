В Украине увеличивается показатель «минималки» — Finance.ua
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В Украине увеличивается показатель «минималки»

Личные финансы
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В Украине увеличивается показатель «минималки»
В Украине увеличивается показатель «минималки»
В соответствии с законом «О государственном бюджете на 2024 год», который вступил в силу с 1 января, минимальная заработная плата повысилась с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн.
Вместе с тем, почасовая минимальная зарплата повысилась до 42,6 грн.
Также с 1 января общий показатель прожиточного минимума вырос до 2920 грн.
Для детей до шести лет прожиточный минимум теперь составляет 2563 грн, для детей от шести до восемнадцати лет — 3196 грн. Для трудоспособных лиц — 3023 грн, для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 грн.
Справка Finance.ua:
  • минимальная зарплата в Украине за 2024 год должна повышаться в 2 этапа;
  • 1 января 2024 года — 7100 гривен;
  • с 1 июля 2024 года — 8000 гривен;
  • также в 2024 году вырастет минимальная пенсия — ее увеличат до 2361 гривны. А максимальная пенсия составит 23 610 гривен;
  • с 2025 года «минималку» планируют повысить до показателя 8370 гривен.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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