Как достигать долгосрочных финансовых целей: советы для сбережений — Finance.ua

Как достигать долгосрочных финансовых целей: советы для сбережений Сегодня 09:03 — Личные финансы

Как достигать долгосрочных финансовых целей: советы для сбережений

Экономить и достигать долгосрочных финансовых целей можно даже во времена неопределенности. Эксперты ФинКульта поделились интересными советами, которые помогут развить полезные привычки и научат правильно откладывать деньги.

Финансовые цели бывают:

краткосрочными (до 1 года);

среднесрочными (от 1 до 5 лет);



долгосрочными (более 5 лет).



Финансовые цели отражают потребности человека на протяжении всей его жизни, но могут меняться со временем, потому что в разные периоды жизни у человека есть разные возможности и потребности.

Эксперты говорят, что нужно начинать с мысли: «Чего я вообще хочу?» Следует четко определиться со своей целью, например: приобретение жилья, авто, сбережения на отпуск или пенсионные накопления.

Читайте также Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений

Важно распределять финансовые цели не только по срокам, но и по важности их достижения, учитывать, что краткосрочная цель может быть шагом к долгосрочной. Для этого следует тщательно проанализировать каждую цель и определить их приоритетность. Это вдохновит вас разумно использовать свои деньги.

1. Каждая цель для ее реализации требует денег. Лучший способ достижения долгосрочных целей — начать экономить, что и является первым этапом в создании личного финансового плана.

Для достижения целей, путь к которым требует значительного времени, мы рекомендуем разработать личный финансовый план, отвечающий вашим конкретным жизненным обстоятельствам.

2. Для того чтобы сформировать сбережения на достижение долгосрочных финансовых целей, следует начать вести личный бюджет.

Разработайте план доходов и расходов, чтобы знать, сколько денег вы зарабатываете и как они тратятся. Отслеживайте расходы по категориям в своем интернет-банкинге. Просчитайте их по следующим категориям: продовольственные товары, бытовая химия, образование, кредиты, расходы на проезд. В конце месяца вы сможете четко увидеть, куда тратятся ваши деньги, и все ли расходы необходимы.

3. Для достижения целей важно оценивать финансовые риски, чтобы избежать финансовых затрат. Тщательно анализируйте доходы и расходы, узнайте, как можно их оптимизировать, минимизировав лишние расходы.

4. Каждой семье желательно иметь сформированный резервный фонд.

Резервный фонд — это финансовая подушка безопасности семьи, то есть сумма денег, отложенная на покрытие непредвиденных ситуаций.

5. Попытайтесь составить личный бюджет, распределить свои доходы и расходы по схеме:

50% - плановые расходы;

30% - спонтанные расходы;

20% - на сбережения.

6. Создайте себе личный план сбережений. Посчитайте, сколько вы можете сэкономить в течение каждого месяца. Если вы будете делать это регулярно, вы увидите, какая сумма на вашем сберегательном счете растет, что мотивирует вас продолжать экономить согласно вашему плану.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.