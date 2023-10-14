Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений — Finance.ua

Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений Сегодня 16:02 — Личные финансы

Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений

О сохранении собственных сбережений нужно позаботиться заранее и тщательно подобрать необходимые инструменты.

Об этом пишет Финкульт.

Важно учитывать свои финансовые цели и готовность к риску при выборе инструментов для сохранения сбережений.

Есть несколько вариантов

1. Хранение сбережений в наличных дома. Достаточно распространенный вариант с разными интерпретациями «под матрасом», «в банке», «в книжке» и прочее. Но при этом ваши средства практически не защищены от порчи и обесценивания. Их легко потратить, потому что они всегда доступны.

Не самый надежный способ сохранить сбережения.

Читайте также Почему не получается делать сбережения

«Не рекомендуем хранить сумму, превышающую ваши расходы за месяц, дома. А дальше рассмотрим более надежные и выгодные способы», — говорят эксперты Финкульта.

2. Банковский депозит. Самый простой вариант для начинающего. Процедура открытия и обслуживания достаточно проста. Бесспорными преимуществами депозита является надежность и безопасность.

Денежные средства в банке защищены от порчи (уничтожения), кражи и от нецелевого использования. К тому же они дополнительно защищены гарантиями Фонда гарантирования вкладов. Если с банком что-нибудь произойдет — вы гарантированно получите ваши средства. Но проценты могут быть ниже по сравнению с другими инвестициями.

Читайте также Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту — мнение Рожковой

3. Ценные бумаги. К примеру — ОВГЗ. В последнее время достаточно распространенный инструмент, особенно военные облигации. Это возможность поддержать государство и одновременно сохранить и приумножить свой капитал.

На облигации не распространяются гарантии Фонда, но гарантия действует от государства. Доход будет немного выше по сравнению с депозитами и не нужно платить налоги на прибыль. Но процедура их приобретения более сложная и необходимо учитывать некоторые сопутствующие расходы.

4. Можно создать личный портфель, в котором будут присутствовать акции, облигации и другие активы. Но если вы не являетесь экспертом в финансовых рынках, в таком случае вам нужно будет привлечь финансового консультанта.

Он сможет дать советы и поможет сформировать личный инвестиционный портфель, учитывая ваши конкретные обстоятельства, возможности и цели.

«Помните, что всегда можно воспользоваться диверсификацией инвестиций для уменьшения риска», — добавили в Финкульте.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.