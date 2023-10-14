Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений — Finance.ua

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Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений

Личные финансы
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Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений
Какие инструменты выбрать для сохранения сбережений
О сохранении собственных сбережений нужно позаботиться заранее и тщательно подобрать необходимые инструменты.
Об этом пишет Финкульт.
Важно учитывать свои финансовые цели и готовность к риску при выборе инструментов для сохранения сбережений.

Есть несколько вариантов

1. Хранение сбережений в наличных дома. Достаточно распространенный вариант с разными интерпретациями «под матрасом», «в банке», «в книжке» и прочее. Но при этом ваши средства практически не защищены от порчи и обесценивания. Их легко потратить, потому что они всегда доступны.
Не самый надежный способ сохранить сбережения.
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«Не рекомендуем хранить сумму, превышающую ваши расходы за месяц, дома. А дальше рассмотрим более надежные и выгодные способы», — говорят эксперты Финкульта.
2. Банковский депозит. Самый простой вариант для начинающего. Процедура открытия и обслуживания достаточно проста. Бесспорными преимуществами депозита является надежность и безопасность.
Денежные средства в банке защищены от порчи (уничтожения), кражи и от нецелевого использования. К тому же они дополнительно защищены гарантиями Фонда гарантирования вкладов. Если с банком что-нибудь произойдет — вы гарантированно получите ваши средства. Но проценты могут быть ниже по сравнению с другими инвестициями.
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3. Ценные бумаги. К примеру — ОВГЗ. В последнее время достаточно распространенный инструмент, особенно военные облигации. Это возможность поддержать государство и одновременно сохранить и приумножить свой капитал.
На облигации не распространяются гарантии Фонда, но гарантия действует от государства. Доход будет немного выше по сравнению с депозитами и не нужно платить налоги на прибыль. Но процедура их приобретения более сложная и необходимо учитывать некоторые сопутствующие расходы.
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4. Можно создать личный портфель, в котором будут присутствовать акции, облигации и другие активы. Но если вы не являетесь экспертом в финансовых рынках, в таком случае вам нужно будет привлечь финансового консультанта.
Он сможет дать советы и поможет сформировать личный инвестиционный портфель, учитывая ваши конкретные обстоятельства, возможности и цели.
«Помните, что всегда можно воспользоваться диверсификацией инвестиций для уменьшения риска», — добавили в Финкульте.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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