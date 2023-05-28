Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту — мнение Рожковой — Finance.ua
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Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту — мнение Рожковой

Личные финансы
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Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту — мнение Рожковой
Куда украинцам вкладывать сбережения и стоит ли покупать криптовалюту — мнение Рожковой
В Украине в настоящее время существует несколько возможных путей инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Криптовалюта — инструмент рискованный.
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
«Универсальный рецепт — это диверсифицировать свои сбережения. Он работает во все времена абсолютно, и сейчас он тоже работает, поскольку экономика понемногу восстанавливается, люди также перенастраиваются, и хотят принимать решения уже основываясь на каких-то экономических расчетах», — сказала она.
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По ее словам, сработали меры НБУ по стимулированию банков повышать ставки по депозитам, а Минфин поднял ставки по государственным облигациям.
«Поэтому уже есть альтернатива: можно положить деньги на депозит, можно — в военные облигации или просто в ОВГЗ. Есть возможность даже для тех, кто хочет приобрести валюту, это лимитировано в рамках 100 тысяч гривен в месяц и разместить на депозит», — заявила Рожкова.
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Она напомнила об официальной позиции НБУ, который не считает криптовалюту платежным средством, «и это то, что следует помнить гражданам».
«Кстати, в мире отношение к криптовалютам неоднозначно. И мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски», — сказала она.
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Рожкова отметила, криптовалюта — «это не средство платежа, это не деньги, это другой актив, поэтому, если люди хотят им воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют».
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По материалам:
РБК-Україна
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