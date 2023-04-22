Как война повлияла на сбережения украинских детей (исследование) — Finance.ua

Как война повлияла на сбережения украинских детей (исследование) Сегодня 18:04 — Личные финансы

Как война повлияла на сбережения украинских детей (исследование)

Во время войны большинство украинских детей всех возрастов начали копить на благотворительность и помощь ВСУ и волонтерам. Собственные нужды с первого места опустились на второе, их доля уменьшилась в 6 раз.

Об этом сообщает «Талан» — центр финансовых знаний Национального банка Украины.

В конце прошлого года Национальный банк Украины проводил конкурс видеоработ для детей под названием «На что я буду собирать деньги после Победы?». Всего в конкурсе приняли участие 188 детей, из которых 115 девочек (или 61%) и 73 мальчика (или 39%).

Отношение к сбережениям и приоритетные направления до войны

Топ три направления сбережений до войны:

собственные нужды — 51%;

обучение — 28%;

путешествия — 7%.

Также присутствуют такие направления как благотворительность и домашний питомец — по 4%, небольшой процент опрашиваемых собирали на собственный бизнес (2%), это студенты. Следует отметить, что 4% респондентов не делали сбережений вообще.

Отношение к сбережениям и приоритетные направления во время войны

Топ три направления сбережений во время войны:

благотворительность — 51%;

собственные нужды — 35%;

обучение — 8%.

«Во время войны сменился главный приоритет — на первое место вышла благотворительная помощь. Более половины респондентов всех возрастных категорий начали собирать на благотворительность и помощь ВСУ и волонтерам. Собственные нужды с первого места опустились на второе, их доля уменьшилась в 6 раз. Доля обучения тоже уменьшилась (на 20%) и опустилась со второго на третье место главных приоритетов для сбережений», — говорят авторы исследования.

Интересный факт: отсутствует доля опрашиваемых без сбережений, в отличие от периода до войны. По понятным причинам исчезла такая категория сбережений, как путешествия. В то же время определенная доля детей разных возрастных категорий начали собирать на собственное жилье (3%).

По данным OECD, первые 100 дней войны привели к перемещению трех миллионов детей внутри страны и более 2,2 миллиона в страны, принимающие беженцев, что составляет почти две трети общего количества детей страны.

Доля детей, которые продолжили собирать на собственное дело, увеличилась на 1% и составила 3%, о нем начали задумываться также и старшеклассники.

Отношение к сбережениям и приоритетные направления после войны (прогнозы)

Топ три направления сбережений после войны (прогнозы участников):

благотворительность — 46%;

собственные нужды — 15%;

путешествия — 13%;

обучение и подушка безопасности — 10%.

Благотворительность остается главным приоритетом даже после победы. Дети планируют экономить на восстановлении государства и помощи людям, пострадавшим от войны, а также продолжать поддерживать ВСУ.

Второе место занимают собственные потребности и путешествия, вместе 28%, доля которых меньше, чем для обоих предыдущих периодов опроса. Желание путешествовать, свойственное украинским детям до войны, возвращается, увеличившись почти вдвое.

Также увеличилась доля обучения и составила 10%, правда, это почти втрое меньше, чем в довоенный период, но больше, чем в течение войны. Можно предположить, что со временем доля детей и молодежи, которые будут экономить на учебе, будет расти.

Следует отметить, что в приоритетных направлениях появилась новая категория — сбережения на формирование подушки безопасности и «на черный день» (10%). Если учесть, что до войны 4% респондентов не экономили вообще, во время войны экономить начали все опрошенные, можно заключить, что украинские дети и молодежь осознали важность сбережений в качестве инструмента финансовой устойчивости с целью противостояния финансовым потрясениям.

Также несущественно (с 3 до 4%) увеличилась доля детей, которые планируют собирать на собственное жилье и автомобиль, а доля детей, планирующих копить на собственный бизнес, вернулась к довоенному уровню (с 3% до 2%).

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