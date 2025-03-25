ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками — Finance.ua

ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками Сегодня 12:27 — Казна и Политика

ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщил о мерах ГНС по детенизации рынков. С начала года проведены проверки и наложены штрафы на миллионы гривен в сфере электроники, табака и питания.

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Глава Государственной налоговой службы рассказал , что налоговая уже сделала с начала года для борьбы с теневыми рынками в трех секторах экономики: бытовой электронике, табачных изделиях и общественном питании.

«Сегодня встречался с представителями Американской торговой палаты в Украине и ее некоторыми членами. Это 11 компаний из разных сфер. Ключевой вопрос — теневые рынки в отдельных секторах экономики: бытовая электроника, электронная коммерция, табачные изделия, общепит, фиксированный интернет», — написал Кравченко в Telegram.

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Кравченко отметил, что у них есть общее видение того, что касается борьбы с «тенью».

«Потому что это не только о честной конкуренции и одинаковых условиях работы для всех. Речь идет о защите интересов потребителей и поступлениях в государственный бюджет», — отметил Кравченко.

Глава ГНС ​​рассказал, что налоговая уже сделала с начала года для борьбы с «тенью».

Рынок бытовой электроники

«С начала года провели более 800 мер налогового контроля в ряде известных сетей, которые торгуют электроникой от известных брендов. Еще 200 — в процессе, большая часть из них — с хронометражем выручки», — сообщил Кравченко.

Кравченко отметил, что по их результатам уже применены штрафные санкции на 90,5 млн грн.

«Выявляем схемы, имеющие признаки уклонения от уплаты НДС. Документы переданы в правоохранительные органы», — добавил он.

Торговля табачными изделиями

Кравченко сообщил, что в январе-феврале подразделения по контролю за подакцизными товарами провели почти 2,3 тыс. проверок в сфере производства и оборота табачных изделий. Выявлены нарушения законодательства, финансовые санкции составили 30,77 млн ​​грн.

Кроме того, Кравченко отметил, что по результатам проверок прекращено действие 312 лицензий, из них 167 — по факту отсутствия по месту ведения деятельности. Во взаимодействии с правоохранителями из нелегального оборота изъяли табачные изделия на сумму 3,77 млн гривен.

Рынок общественного питания

Здесь также выявляем немало нарушений, в том числе порядка расчетов, учета товарных запасов, неоформленный наемный труд. В этом году уже было проведено почти 1 000 проверок, штрафы превысили 13 млн грн.

Он подчеркнул, что системное разоблачение схем — это то, что обеспечивает реальную борьбу с тенью. И задача ГНС ​​- показать, что правила одинаковы для всех.

УНН По материалам:

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