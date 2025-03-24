В Украине хотят ввести новый налог — законопроект Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В Украине хотят ввести новый налог — законопроект

Репетиторы, продавцы, арендодатели, курьеры, таксисты и другие граждане, предоставляющие услуги и получающие доходы через онлайн-платформы, должны будут платить налог в размере 10% дохода.

и т. д. , В Украине планируется принять закон, согласно которому доход онлайн-платформ будет обложен налогами в размере 10%. Это касается как украинских, так и иностранных цифровых платформ, в частности таксистов Bolt, Uklon, курьеров Glovo, репетиторов, продавцов на OLX пишет «РБК-Украина».

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте Министерства финансов Украины в начале марта 2025 года. Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты для введения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Согласно новой статье, операторы онлайн-платформ, такие как OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, должны будут декларировать доходы водителей, курьеров, продавцов, моделей — то есть пользователей, получающих с этих платформ заработок.

Инициированный Кабинетом министров законопроект является частью евроинтеграции и одним из условий Международного валютного фонда, отмечает адвокат Богдан Янкив. Он необходим для выполнения требований многостороннего соглашения DPI (Digital Platforms Initiative), предусматривающего автоматический обмен налоговой информацией между странами. Среди стран-подписантов этого соглашения немало тех, где были созданы популярные онлайн-платформы для заработка: Bolt (Эстония), Glovo (Испания), Booking (Нидерланды), OnlyFans (Великобритания) и т. д.

Налоги в Украине для онлайн-платформ

Проектом закона предусматривается, что пользователи онлайн-платформ, получающие с них доход, должны будут уплачивать в общей сложности 10% налога: 5% на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. К примеру, с заработанных в месяц 30 тысяч гривен нужно будет заплатить 3 тысячи гривен налога.

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По словам юриста Богдана Янкива, становиться физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) не будет смысла, потому что для них предусмотрено не 5%, а 6% налога и 1760 гривен единого социального взноса (ЕСВ). ФЛП будет выгоднее только в случае, если годовой доход будет превышать 5 миллионов гривен, потому что тогда необходимо платить полную ставку НДФЛ: 18% вместо 5%.

Законопроект предусматривает налогообложение таких видов деятельности на онлайн-платформах:

предоставление аренды недвижимости (жилой, нежилой или парковочного места);

предоставление аренды транспортных средств (автомобилей и т. п. );

); личные услуги (консультации, репетиторство, ремонт);

продажа товаров через цифровые платформы.

Новые налоги будут касаться только тех, кто предоставляет услуги или продает товары через онлайн-платформы самостоятельно. Тех, кто выполняет функции сотрудника (например, работает в компании, управляющей платформой), изменения не коснутся.

Богдан Янкив отмечает, что, вероятнее всего, налоговым агентом за человека будет выступать платформа, то есть, например, Bolt будет подавать декларацию, платить налог и завершать процесс вместо лица. Человек просто «получит свою выплату и будет выполнять свою работу».

Налог для онлайн-платформ: какова будет ответственность за неуплату

По словам адвоката Богдана Янкива, уклониться от уплаты нового налога будет сложно, если в роли налогового агента будет выступать компания, потому что она не захочет рисковать своей репутацией.

«Украина будет использовать европейскую модель, адаптируя ее к своим реалиям. Однако стоит учитывать, что этим занимаются реальные люди, и некоторые нюансы могут быть замечены или не замечены. Поэтому, вероятно, будут случаи, когда кто-нибудь не обратит внимание на нарушения, но это будет редкость», — отметил юрист.

Для самостоятельной уплаты налога необходимо открыть специальный банковский счет, с которого проценты будут перечисляться автоматически. Если же лицо все же не уплатит налог, за первое нарушение на него будет наложен штраф 25% от суммы полученного дохода.

Фокус По материалам:

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