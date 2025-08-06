Государство планирует компенсировать инвестиции в перерабатывающую промышленность — детали законопроектов — Finance.ua
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Государство планирует компенсировать инвестиции в перерабатывающую промышленность — детали законопроектов

Казна и Политика
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Государство планирует компенсировать инвестиции в перерабатывающую промышленность — детали законопроектов
Государство планирует компенсировать инвестиции в перерабатывающую промышленность — детали законопроектов
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике предлагает внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которыми введут новую модель компенсации инвестиций через налоговые льготы.
О деталях законопроектов о поддержке перерабатывающей промышленности № 13414 и № 13415 рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, новая система должна стимулировать бизнес отказываться от сырьевой модели и инвестировать в развитие перерабатывающей инфраструктуры.

Какие льготы предусмотрены

Инвесторам в сфере перерабатывающей промышленности предлагают льготные условия налогообложения сроком на 10 лет с 2026 по 2035 год. Чтобы воспользоваться льготами, необходимо реализовать инвестиционный проект, включающий:
  • строительство, модернизацию или переоснащение объектов перерабатывающей промышленности, приобретение необходимого оборудования или земельных участков;
  • объем инвестиций от 100 тысяч до 50 миллионов евро;
  • срок реализации до 3 лет.

Размер компенсации

Предельный объем налоговых и таможенных льгот будет определяться в зависимости от фактически вложенных инвестиций:
  • для инвестиций от 100 тыс. до 1 млн евро — до 70% затрат;
  • от 1 до 20 млн евро — до 50%;
  • от 20 до 50 млн евро — до 30%.

Какие именно льготы можно получить

Согласно проектам законов, предусмотрено:
  • освобождение от налога на прибыль, если 90% дохода поступает от продаж продукции собственного производства, полученной в результате переработки;
  • освобождение от НДС и ввозной пошлины на новое оборудование и комплектующие, ввозимые для реализации проекта;
  • возможность получить льготы от местных властей по земельному налогу и арендной плате за государственные или коммунальные участки.
По материалам:
Finance.ua
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