Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса и направило его на оценку ЕС — Finance.ua

Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса и направило его на оценку ЕС
Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса Украины, который направляется на оценку Еврокомиссией и для консультаций с бизнесом.
Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.
«Главной задачей в таможенной сфере является завершение разработки новой редакции Таможенного кодекса Украины в сотрудничестве с бизнесом и экспертами, который будет отвечать положениям Таможенного кодекса ЕС, и представление его на рассмотрение Кабинета Министров Украины для последующего одобрения Верховной Радой», — говорится в сообщении.
Так, 26 августа правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса Украины, разработанный на основе таможенного законодательства ЕС специалистами Минфина и Гостаможслужбы при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС.
Правительственному офису евроинтеграции было поручено направить Европейской Комиссии текст проекта Таможенного кодекса Украины для проведения его оценки.
Для проведения консультаций с общественностью:
- Минфину поручили создать рабочую группу из представителей общественности (до 15 человек) для обсуждения проекта нового Таможенного кодекса;
- по результатам оценки Европейской Комиссии Минфина совместно с Гостаможслужбой, рабочей группой и при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС доработать проект Таможенного кодекса Украины.
Гармонизация таможенного законодательства является одним из важных шагов на пути к членству Украины в Европейском Союзе.
Ожидаемый результат:
- синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес;
- компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепочки, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.
На сегодняшний день Украина достигла 91% имплементации таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.
