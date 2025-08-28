Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса и направило его на оценку ЕС — Finance.ua

Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса и направило его на оценку ЕС Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса Украины, который направляется на оценку Еврокомиссией и для консультаций с бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

«Главной задачей в таможенной сфере является завершение разработки новой редакции Таможенного кодекса Украины в сотрудничестве с бизнесом и экспертами, который будет отвечать положениям Таможенного кодекса ЕС, и представление его на рассмотрение Кабинета Министров Украины для последующего одобрения Верховной Радой», — говорится в сообщении.

Так, 26 августа правительство поддержало проект нового Таможенного кодекса Украины, разработанный на основе таможенного законодательства ЕС специалистами Минфина и Гостаможслужбы при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС.

Правительственному офису евроинтеграции было поручено направить Европейской Комиссии текст проекта Таможенного кодекса Украины для проведения его оценки.

Для проведения консультаций с общественностью:

Минфину поручили создать рабочую группу из представителей общественности (до 15 человек) для обсуждения проекта нового Таможенного кодекса;

по результатам оценки Европейской Комиссии Минфина совместно с Гостаможслужбой, рабочей группой и при поддержке экспертов проектов технической поддержки ЕС доработать проект Таможенного кодекса Украины.

Гармонизация таможенного законодательства является одним из важных шагов на пути к членству Украины в Европейском Союзе.

Ожидаемый результат:

синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес;

компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепочки, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.

На сегодняшний день Украина достигла 91% имплементации таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

