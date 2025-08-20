МВФ оценил прогресс Украины в реформировании таможенной системы — Finance.ua
ру
МВФ оценил прогресс Украины в реформировании таможенной системы

Казна и Политика
МВФ оценил прогресс Украины в реформировании таможенной системы
МВФ оценил прогресс Украины в реформировании таможенной системы
В Украине уже реализовано более четверти стратегических инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы.
Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ).
По документу, Украина демонстрирует активный прогресс в реформировании таможенной системы в соответствии со стандартами ЕС и международной практикой, причем темпы внедрения изменений даже опережают утвержденный график.
Прежде всего речь идет о разработке нормативно-правовых актов, заложивших основу для более сложных процессов, усилении контроля за соблюдением законодательства и внедрении современных технологий.
Оценка МВФ фактически подтвердила выводы Еврокомиссии, уже признававшей существенный прогресс Украины в сфере реформирования таможенной политики.

Основные достижения

  • интеграция в европейскую таможенную систему — Украина уже приняла закон, адаптирующий отдельные положения Таможенного кодекса к европейским стандартам. Продолжается разработка проекта нового Таможенного кодекса, который будет полностью имплементировать таможенное законодательство ЕС;
  • цифровизация — утвержден Долгосрочный национальный стратегический план цифрового развития Гостаможслужбы на основе Многолетнего стратегического плана электронной таможни ЕС (MASP-C);
  • новые подходы к таможенному администрированию — Украина использует риск-ориентировочный подход к таможенному контролю;
  • антикоррупционные предохранители — от введения прозрачной процедуры отбора кадров до использования нательных видеокамер в пунктах пропуска.

Рекомендуемые направления развития

МВФ отметил возможности для дальнейшего прогресса:
  • расширение института авторизованных экономических операторов (АЭО) и международных соглашений о взаимном признании;
  • увеличение консультаций с бизнесом и общественностью перед принятием решений;
  • внедрение искусственного интеллекта для оптимизации анализа и контроля;
  • сбалансирование антикоррупционной политики с учетом карьерных ожиданий таможенников.
В Фонде отметили, что ключевую роль в реализации реформ играет профессиональная команда, даже при высоком уровне цифровизации.

Результаты и эффект

В 2024 году таможенные поступления выросли на 28,7%, тогда как импорт увеличился всего на 11%. Эксперты МВФ назвали этот результат «впечатляющим», подчеркнув эффективность сочетания реформы таможенного администрирования и управления комплаенсом.
Консультации Министерства финансов и Гостаможслужбы с МВФ продлятся, пока Украина не станет частью европейского таможенного пространства, при этом сохранив свои локальные особенности.
