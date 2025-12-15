0 800 307 555
Впервые в Украине ремонтируют дорогу по немецкой технологии: где именно и сколько будет стоить

Впервые в Украине ремонтируют дорогу по немецкой технологии: где именно и сколько будет стоить
Фото: city-adm.lviv.ua
В селе Воля-Гомулецкая Львовской городской территориальной общины идет капитальный ремонт улицы Озерной с применением немецкой технологии дорог NovoCrete, которая привычна в Европе, но в Украине ее применят впервые. Ремонт 2,3 км дороги обойдется более чем в 200 тыс. евро.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Отмечается, что на всей протяженности дороги (2,3 км) основа уложена из смеси NovoCrete и кладут нижний слой асфальта. Кроме дорожного покрытия, в рамках ремонта заменят четыре водопропускных трубы диаметром 800 мм и две трубы диаметром 500 мм, восстановят тротуары и обустроят две остановки общественного транспорта.
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Как сообщил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило, технология NovoCrete позволяет укреплять основу дороги с применением имеющихся материалов на участке. Специалисты Львовской политехники проверили метод и подтвердили его эффективность для создания морозостойкого и долговечного дорожного основания.
Меморандум о сотрудничестве при ремонте ул. Озерную подписали 2 декабря между Львовским городским советом, немецкой организацией GIZ и компанией IBS GmbH. Немецкие партнеры выделят 200 тыс. евро на ремонт дороги с использованием технологии NovoCrete.
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Общая стоимость работ составляет 53,3 млн грн.
К реализации проекта активно подключаются Львовская политехника, Шевченковская районная администрация и подрядчик «Онур».

Как работает NovoCrete

При капитальном ремонте дороги устраивают прочное основание из щебня и песка — от этого зависит долговечность покрытия. Смесь NovoCrete используется именно для укрепления основания дороги. Сначала выбирают почву или старое дорожное покрытие на глубину до 50 см. Далее этот материал измельчают специальной техникой и в измельченную смесь добавляют цемент и NovoCrete.
Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua
Благодаря NovoCrete локальный грунт или фрезерованный асфальт с цементом образуют прочную, водостойкую и долговечную основу, поверх которой затем стелют асфальт.
Такой метод позволяет значительно экономить ресурсы, ведь используются местные грунты или старый асфальт. Это уменьшает потребность в щебне и транспортировке материалов, сокращая стоимость ремонта на 30−50%. А гарантийный срок работ составляет 10 лет.
Также технология NovoCrete позволяет работать даже зимой.
По материалам:
Діло
