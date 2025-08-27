Бюджет получил 2,8 млрд грн от российского онлайн-казино Pin-Up — Finance.ua
Бюджет получил 2,8 млрд грн от российского онлайн-казино Pin-Up

Казна и Политика
22
Агентство по розыску и менеджменту активов выполнило приговор суда о спецконфискации более 2,8 млрд грн средств российского онлайн-казино Pin-Up.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В Министерство финансов перечислили ценные бумаги — военные облигации на 2,0 млрд грн для досрочного погашения и уменьшения государственного долга.
Также в государственный бюджет направлено 825 млн грн, в том числе 217 млн грн дохода, полученного за время управления арестованными средствами.
В 2025 году АРМА уже обеспечила перечисление 6,8 млрд грн в бюджет от управления арестованными активами.
Напомним, в июле Шевченковский районный суд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.
В рамках расследования деятельности Pin-Up работники Бюро и прокуроры Офиса генерального прокурора обнаружили, что представители этой компании сотрудничали с рф, в частности подсанкционными в Украине компаниями и людьми, наполняли бюджет россии.
В рамках расследования установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. лнр, наполняя таким образом бюджет врага.
По материалам:
Finance.ua
СанкцииБизнес
