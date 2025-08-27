Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика) Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика)

В государственной службе статистики сообщили , как изменились цены в сфере услуг за год.

Во ІІ кв. 2025 г. относительно ІІ кв. 2024 г. цены производителей услуг:

+23,4% в телекоммуникациях, в т. ч.

+9,3% в сфере проводной электросвязи;

+14,5% показала деятельность по обеспечению блюдами и напитками,

+17,0% обслуживания напитками

Выросла в стоимость деятельности гостиниц или сфера услуг по временному размещению +12,6%.

В то же время снижение цены зафиксировано на предоставление услуг складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта, в том числе за счет последней — 8,9%.

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.