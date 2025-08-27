Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика) — Finance.ua
Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика)

В государственной службе статистики сообщили, как изменились цены в сфере услуг за год.
Во ІІ кв. 2025 г. относительно ІІ кв. 2024 г. цены производителей услуг:
  • +23,4% в телекоммуникациях, в т. ч.
  • +9,3% в сфере проводной электросвязи;
  • +14,5% показала деятельность по обеспечению блюдами и напитками,
  • +17,0% обслуживания напитками
Выросла в стоимость деятельности гостиниц или сфера услуг по временному размещению +12,6%.
В то же время снижение цены зафиксировано на предоставление услуг складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта, в том числе за счет последней — 8,9%.
