Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика)
В государственной службе статистики сообщили, как изменились цены в сфере услуг за год.
Во ІІ кв. 2025 г. относительно ІІ кв. 2024 г. цены производителей услуг:
- +23,4% в телекоммуникациях,
в т. ч.
- +9,3% в сфере проводной электросвязи;
- +14,5% показала деятельность по обеспечению блюдами и напитками,
- +17,0% обслуживания напитками
Выросла в стоимость деятельности гостиниц или сфера услуг по временному размещению +12,6%.
В то же время снижение цены зафиксировано на предоставление услуг складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта, в том числе за счет последней — 8,9%.
