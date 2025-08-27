Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом — Finance.ua

Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом
За январь-июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это +35,7%, или 46,9 млн грн.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
За семь месяцев 2024 года уплата сбора составила, как указано, 131,1 млн грн.
Топ-регионы по туристическому сбору
- Киев — 42,5 млн грн;
- Львовская — 33,2 млн грн;
- Ивано-Франковская — 26,1 млн грн;
- Закарпатская области -15,3 млн гривен.
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.
Не являются плательщиками туристического сбора
- лица с инвалидностью; дети с инвалидностью; лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);
- ветераны войны.
Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.
Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки: до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины; до 5% - для иностранцев.
Напомним, туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2,938 млрд грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов. Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марианна Олеськив на итоговой пресс-конференции.
«Мы видим, что, несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которые делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налогов», — сказала Олеськив.
