Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом

Казна и Политика
23
Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом
Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом
За январь-июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это +35,7%, или 46,9 млн грн.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
За семь месяцев 2024 года уплата сбора составила, как указано, 131,1 млн грн.
Читайте также

Топ-регионы по туристическому сбору

  • Киев — 42,5 млн грн;
  • Львовская — 33,2 млн грн;
  • Ивано-Франковская — 26,1 млн грн;
  • Закарпатская области -15,3 млн гривен.
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.
Читайте также
Не являются плательщиками туристического сбора
  • лица с инвалидностью; дети с инвалидностью; лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего);
  • ветераны войны.
Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.
Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.
Читайте также
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки: до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины; до 5% - для иностранцев.
Напомним, туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2,938 млрд грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов. Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марианна Олеськив на итоговой пресс-конференции.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

«Мы видим, что, несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которые делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налогов», — сказала Олеськив.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Присоединяйтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems