Доступность жилья и туризм: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду — Finance.ua

Доступность жилья и туризм: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду Сегодня 08:00 — Недвижимость

Доступность жилья и туризм: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду

Бурный всплеск индустрии туризма в «привлекательных для отдыха» европейских странах ведет к дефициту жилья для местных. Жители ряда европейских стран протестуют, требуя найти «верный баланс» и настаивают на ограничении краткосрочной аренды.

Об этом рассказывает Financial Times

В ряде стран Европы местные жители пытаются обуздать чрезмерный туризм и повлиять на цены и доступность жилья, в частности урегулировать правила краткосрочной аренды.

Италия

В Италии в 2022 году было создано объединение Alta Tensione Abitativa («Жилье высокого напряжения»), призывающее ограничивать краткосрочную аренду, особенно в городах, где администрации сталкиваются с жилищным кризисом.

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В 2022 году итальянский парламент одобрил специальный закон, разрешающий Венеции вводить лимит на краткосрочную аренду. FT пишет, что это пока единственный город в Италии, где соответствующее регулирование разрешено.

Полномочия других муниципалитетов контролировать частную собственность ограничены.

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Впрочем, даже в отношении Венеции есть определенные нарекания. «Правила, разработанные городом Венеция, очень легкие и неэффективные. Количество коек, доступных для туристов, больше, чем количество коек, доступных для проживания людей», — объясняет Никола Пелликани, бывший венецианский депутат от левоцентристской Демократической партии.

Португалия

В Португалии в течение двух прошлых десятилетий, цены на недвижимость начали расти. Этому стремительному взлету цен на жилье в 2011 году, и в следующие годы способствовала полученная помощь после финансового кризиса. Этот же период сопровождался притоком состоятельных обитателей.

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Цены на недвижимость в некоторых городах страны — на сегодняшний день одни из самых высоких в Еврозоне. В то же время, местные жители были вытеснены с рынка. Это подтверждает на своем примере житель Лиссабона Антонио Гори, о чем рассказывает FT.

В декабре прошлого года муниципалитет Лиссабона одобрил проведение общегородского референдума по полному запрету аренды жилья. Но Конституционный суд Португалии вмешался и не допустил его проведения.

Испания

Среди других примеров — Испания. С приближающимся праздником Пасхи десятки тысяч человек вышли на протесты в туристических центрах страны. В Мадриде были проведены демонстрации, на которых люди скандировали: «Уберите Airbnb из наших районов».

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Следует отметить, что некоторые города все же пытаются ужесточить правила краткосрочной аренды. Но не всегда хватает координации между местными и национальными правительствами, у которых нередко «сопернические» приоритеты.

Некоторые настаивают на том, что краткосрочная аренда поощряет арендодателей максимизировать доходы, а не защищать долгосрочных арендаторов. Другие говорят, что вопрос в другом, и указывают на глубокие структурные проблемы, среди которых, например, недостаток жилищного фонда.

Соответствующие споры достигли вершины в Барселоне. В настоящее время город находится в процессе полного запрета краткосрочной аренды. В июне 2024 года городские власти объявили о том, что к 2028 году отменят около 10 000 существующих лицензий.

УНН По материалам:

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