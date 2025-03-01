Италия выделит средства на восстановление энергосектора Украины — Finance.ua

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Италия выделит средства на восстановление энергосектора Украины

Энергетика
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Италия выделит средства на восстановление энергосектора Украины
Италия выделит средства на восстановление энергосектора Украины
Украина и Италия подписали соглашение, согласно которому официальный Рим выделит 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
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Соответствующее соглашение было подписано чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Карло Формозой в присутствии заместителя главы Минэнерго Украины Романа Андарака, выразившего благодарность Италии «за поддержку восстановления украинского энергосектора».

О Фонде поддержки энергетики

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе Министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон на базе Секретариата Энергетического Сообщества.
В настоящее время анонсированные взносы партнеров в Фонд составляют более 1 млрд евро.
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Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
За время своего функционирования Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливать энергообъекты после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.
Напомним, Государственный департамент США прекратил инициативу, инвестировавшую миллионы долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Украины после российских атак.
По материалам:
Finance.ua
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