Как правительство финансирует восстановление энергетики, дорог и городской инфраструктуры — Finance.ua

Как правительство финансирует восстановление энергетики, дорог и городской инфраструктуры Сегодня 21:06

Как правительство финансирует восстановление энергетики, дорог и городской инфраструктуры

За время полномасштабного вторжения в Украину разрушено более 330 тысяч объектов социальной и критической инфраструктуры на десятки миллиардов долларов. В то же время восстановление объектов критической инфраструктуры сталкивается с серьезными вызовами, в том числе нехваткой финансирования. Это затрудняет восстановление и требует привлечения дополнительных ресурсов от международных доноров.

Об этом говорится в презентации Центра экономической стратегии в рамках проекта «Контроль расходов нв восстановление Украины».

«Восстановление инфраструктуры усложняется из-за неэффективного управления. Аудит Счетной палаты Украины обнаружил, что из 7,7 млрд грн, выделенных в 2024 году на продление 199 проектов, к июлю было завершено только 10 проектов из 130 запланированных на год. Причинами задержек стали несовершенство процессов отбора проектов, некачественная проектно-сметная документация и неэффективные управленческие решения», — пишут в презентации.

Как финансируется восстановление

● Энергетика

По данным Национального банка Украины, в течение июня-декабря 2024 года банки начали финансированию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на сумму 10,5 млрд грн.

Кроме того, правительство выделило около 11 млрд грн на восстановление энергосистемы.

● Дороги

В 2024—2025 гг. отсутствует целевое финансирование дорог в рамках бюджетной программы «Дорожный фонд», источником финансирования которой раньше были доходы с акциза на горючее.

В то же время правительство выделило в 2024 году 17,1 млрд грн Госагентству восстановления для строительства, ремонта и содержания дорог государственного значения, а также обустройства пунктов пропуска по программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения»

Кроме того, из резервного фонда было дополнительно направлено 2,4 млрд грн на восстановление дорог в приграничных и прифронтовых регионах для военных и гуманитарных нужд.

Также восстановление дорог финансируется и из международной помощи. Так, Украина привлекла 8 млрд грн от ЕИБ и ЕБРР на реконструкцию ключевых транспортных коридоров.

Что именно сделали

Восстановление энергосистемы

● Распределенная генерация: до 31 декабря 2024 года подключено 967 МВт, из которых 835 МВт введено в эксплуатацию в течение года, что повысило устойчивость энергосистемы.

● Восстановление ТЭС и ТЭЦ: запущено несколько маломощных станций, ранее остановленных из-за неэффективности или нехватки топлива, что улучшило теплоснабжение регионов.

● Международная поддержка:



— ЕИБ: 600 млн евро на восстановление генерации и тепла, а также энергоэффективность в государственном и частном секторах (План поддержки энергетики Украины).



— США: 825 млн евро на ремонт энергетических объектов и резервное питание критических услуг, таких как водо- и теплоснабжение.

● Зимняя подготовка: реализованы проекты экстренного теплоснабжения, включая быстромонтируемое оборудование и укрытия для подстанций. Это позволило обеспечить бесперебойную поставку энергии в больницы, школы и другие критически важные объекты.

Водопроводы

После уничтожения Каховской ГЭС в июне 2023 года КМУ выделил 13,7 млрд грн на прокладку водопроводов на Днепровщине в 2023—2024 годах (22 марта 2024 года КМУ выделил дополнительные 5,2 млрд грн). В июле 2024 года правительство выделило дополнительные 258 млн грн на продление проекта водопровода Днепр-Ингулец.

● 16,6 млрд грн (98,4% от выделенных) уплачено в пользу подрядчиков строительства в августе, октябре и декабре 2023 года и в апреле-декабре 2024 года.

Магистральный водопровод — это 3 участка общей протяженностью 155 км, которые полностью введены в эксплуатацию (на август 2024 года):

● Ингулец — Южное водохранилище (Кривой Рог);

● Марганец — Никополь — Покров;

● Запорожье — Томаковка — Марганец.

По состоянию на январь 2025 года, в Кривом Роге построили новый водопровод из Балки Свистунова до Ингульца. Его мощность — 1,3 м 3 /с.

В начале февраля 2025 года Кабмин принял постановление о строительстве магистральных водопроводов в Николаевской области. Для этого было выделено 8 млрд грн. Проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг.

Дорожная инфраструктура

● Международные транспортные коридоры

Автодорога М 01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил 43,48 млн евро для реконструкции участка этого автодороги. В начале войны в 2022 году этот маршрут получил значительные повреждения из-за военных действий. Планируемая реконструкция улучшит качество и безопасность дороги, повышая эффективность этого транспортного коридора.

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● Региональные дороги в прифронтовых и приграничных областях

Кабмин выделил 2,39 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на восстановление автомобильных дорог местного значения, используемых для нужд Вооруженных сил Украины и гуманитарных целей. Финансирование было распределено между 8 областями:

Харьковская область — 502,95 млн грн; Запорожская область — 350 млн грн; Донецкая область — 324,5 млн грн; Николаевская область — 307,1 млн грн; Черниговская область — 258,79 млн грн; Херсонская область — 224,3 млн грн; Сумская область — 222,2 млн грн; Днепропетровская область — 196,4 млн грн.

Городская инфраструктура

ЕИБ выделил 17,25 млн евро на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев для Киева, Одессы и Сум.

● Троллейбусы

В 2024 году украинские города получили 34 троллейбуса, из них 6 б/у — это наименьший показатель с 2009 года.

Николаев получил 19 PTS T123 (ЕБРР+Дания).

Винница — 5 PTS T123, Чернигов — 4 Эталон Т122 (бюджет).

Ивано-Франковск — 6 подержанных Škoda 24Tr из Чехии. Часть из них может использоваться не на маршрутах, а быть донором запчастей для других троллейбусов.

● Трамваи

Всего в 2024 году поступило 103 вагона — 12 новых, 65 безвозмездных, 26 приобретенных.

Новые вагоны: Львов (2 Электрон T5 L64), Одесса (10 Татра-Юг К1 Т306) за средства международных финансовых организаций. Для Львова эти вагоны стали последними из партии, тогда как Одесса должна получить еще 2 вагона.

Бесплатные трамваи б/у от партнеров:

Винница — 9 Tram 2000 (Цюрих). Конотоп — 25 Tatra T6A5 (Острава). Львов — 12 Tatra KT4DM (Берлин), 6 Vevey Be 4/8 (Берн). Харьков — 13 вагонов из Брно и Пльзня. Днепр — 26 Tatra T 4 D — M 1 (Лейпциг) приобретены за символическую сумму, большинство еще не переоборудованы. Конотоп получил 48 вагонов, но за неимением финансирования только 6 из них переоборудованы для работы на маршрутах.

Мосты

В 2024 году в Украине было восстановлено 34 искусственных сооружения, из которых 20 — это мосты, мостовые переходы и путепроводы, поврежденные в результате российской агрессии. Работы производились на дорогах государственного значения в разных областях страны.

Региональное распределение восстановленных объектов:

● Киевская область: восстановлено 8 мостовых переходов через реки Трубеж, Жерева, Здвиж, Ирпень, Тетерев, а также один мостовой переход через сушу.

● Черниговская область: восстановлено 3 моста через реку Десна.

● Харьковская область: восстановлено 5 мостов и 1 путепровод с подходами.

● Николаевская область: восстановлен 1 мост с подходами и еще одно искусственное сооружение.

Кроме того, отремонтировано 14 аварийных искусственных сооружений в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Николаевской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Примеры расходов на отдельные проекты:

● Мост через реку Десна на трассе Киев-Чернигов: строительство нового моста с четырьмя полосами движения, которое началось в 2024 году, оценивается в 4,6 млрд грн.

● Северный мост в Киеве: текущий ремонт в 2024 году стоил 28,7 млн ​​грн.

● Два моста на автодороге Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Николаевской области: капитальный ремонт двух мостов планировался на 2024 год с общей стоимостью 735,3 млн грн.

● Мосты в Тернопольской области: в 2024 году было капитально отремонтировано пять мостов на государственных дорогах области. Финансирование осуществлялось за счет субвенции, выделенной правительством, источником которой были остатки средств Европейского инвестиционного банка, выделенных в 2023 году.

Порты

50 млн евро от ЕС направлено на ремонт критически важных объектов портовой инфраструктуры, поврежденных из-за войны войны.

Основные мероприятия:

● Восстановление морских портов.

● Капитальный ремонт путепровода Одесского порта.

• Обустройство и защита портовых сооружений.

● Дноуглубительные работы.

● Приобретение судов специализированного технического флота.

Цель этих мер — повышение эффективности портовой логистики и стабильность экспортных маршрутов.

Отмечается, что по оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на начало 2024 года общий прямой ущерб портовой инфраструктуре и связанным с ней предприятиям составляет около 850 млн долларов США. Эта сумма охватывает как инфраструктуру морских портов, так и объекты внутреннего водного транспорта, которые были разрушены в результате войны.

В октябре 2024 года российские обстрелы нанесли дополнительный ущерб портовой инфраструктуре Украины на сумму 30−40 млн долларов США.

Обстрелы украинских портов продолжаются и сегодня, поэтому отрасль нуждается в значительных инвестициях в ремонт инфраструктуры.

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