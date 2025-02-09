В каких городах Украины продолжается «строительный бум», и почему ситуация может измениться после войны — Finance.ua

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В каких городах Украины продолжается «строительный бум», и почему ситуация может измениться после войны

Недвижимость
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В каких городах Украины продолжается «строительный бум», и почему ситуация может измениться после войны
В каких городах Украины продолжается «строительный бум», и почему ситуация может измениться после войны
В Западных областях Украины наблюдается «строительный бум», однако ситуация может измениться в другую сторону после окончания полномасштабного вторжения.
Такое мнение высказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха в интервью «Главкому».

В каких городах наблюдается «строительный бум»

Эксперт отметила, что наибольший строительный бум сейчас происходит в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
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По ее словам, цены в новостройках стартуют от $950 за кв. м на этапе котлована. Когда же строительство завершено, продажа квартир стартует с $1,3 тыс. за «квадрат».

Почему ситуация может измениться после войны

По словам риелтора, эта ситуация, при условии завершения войны, может иметь обратный эффект.
Причина в том, что Западные области не имеют столько предприятий и свободных вакансий, чтобы обеспечить работой большое количество внутренних переселенцев.
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Именно поэтому переселенцам со временем придется продать приобретенное жилье и переехать, по словам эксперта, в города-миллионники в поисках заработков.
Напомним, Елена Гайдамаха отмечала, что потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.
Однако в Минэкономики сообщали, что каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.
По материалам:
Главком
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