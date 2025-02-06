Какие цены на аренду квартир в Украине в начале года (инфографика) — Finance.ua

Какие цены на аренду квартир в Украине в начале года (инфографика) Сегодня 09:06 — Недвижимость

Какие цены на аренду квартир в Украине в начале года (инфографика), freepik

На рынке аренды в январе по сравнению с декабрем 2024 года количество новых предложений жилья снизилось во всех проанализированных областях.

Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице не менялась, однако год к году поднялась на 3%.

За год цены выросли и в других регионах, наиболее активно — в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой области (рост более чем на 30%).

Инфографика: Dim. ria

Столица позволяет выбрать более бюджетное жилье в зависимости от района. Самые низкие цены можно найти в Деснянском районе, в среднем 10 600 грн за однокомнатную квартиру, а вот самым дорогим стал Печерский район со средней ценой аренды за месяц 22 тыс. грн.

Инфографика: Dim. ria

В январе по сравнению с декабрем активность в поиске жилья в аренду больше всего выросла в Черкасской и Ровенской областях. В столице пользователи сделали на 21% больше запросов в течение прошлого месяца.

Инфографика: Dim. ria

Соотношение количества объявлений об аренде к количеству откликов на них в январе в Киеве составило 1:7. Самым высоким спросом по отношению к предложению отличились Кировоградская, Житомирская и Черкасская области.

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12%. На первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область, хотя аренда подешевела на 7,6% до 11 769 грн. Львовская область во втором месте. Стоимость аренды за год упала на 11,4% до 10 449 грн. На третьем месте Ровенская область, где аренда за год выросла в цене на 37,4% до 9891 грн.

Наиболее экономически выгодно (но не столь безопасно) на сегодняшний день снимать жилье в Харькове. Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 4 тысячи гривен, а средняя зарплата в городе составляет около 20 тысяч гривен. Самая дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, который считается безопасным городом — около 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Но это делает аренду менее доступной, поскольку средняя зарплата в городе — 22,5 тысячи.

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