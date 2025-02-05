Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года: исследование Dim. ria — Finance.ua
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Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года: исследование Dim. ria

Недвижимость
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Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года: исследование Dim. ria
Что происходит на рынке недвижимости в начале 2025 года: исследование Dim. ria, freepik
Самым дорогим на первичном и вторичном рынке жилья остается Киев.
Об этом свидетельствуют данные аналитики украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria.

Первичный рынок

В течение января 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 23 новостройки на 38 секций. Больше всего объектов сдали в Киевской области — 7, из них 4 — непосредственно в столице.
Таким образом, по состоянию на конец января в Украине 763 завершенные новостройки, самая высокая доля завершенных объектов в таких областях:
  • Одесской (54%);
  • Волынской (48%);
  • Днепропетровской (43%);
  • Ровенской (43%).
Средняя стоимость за один квадратный метр в долларе за январь уменьшилась лишь в четырех из проанализированных областей Украины, в остальных областях — выросла на 1−8% или осталась без изменений.
Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней стоимостью $1351 за м². В январе средняя цена нового жилья в столице не изменилась, а при сравнении год к году подешевела на 5% — $70.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Аналитики отметили значительное оживление интереса к первичному жилью в течение января среди пользователей из всех областей. Наиболее существенно количество поисковых запросов выросло в следующих областях:
  • Тернопольской;
  • Ивано-Франковский;
  • Волынской;
  • Львовской.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

На рынке продажи вторичного жилья в январе пользователи добавили гораздо больше предложений по сравнению с декабрем. Более всего количество новых предложений возросло в Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях примерно вдвое.
В г. Киев и Киевской области численность предложений по продаже возросла ровно в полтора раза.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
В январе 2025 года цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за январь 2024 года она преимущественно росла. Больше всего в Закарпатской области, на 33% за год.
Самым дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $88 тыс. за однокомнатную квартиру (-3% год к году).
Города с самой дорогой средней стоимостью 1-комнатной квартиры:
  • Киев — $88 350,
  • Львовская область — $71 830,
  • Закарпатская — $70 380,
  • Винницкая — $54 000,
  • Ивано-Франковская — $52 500,
  • Ровенская — $50 300,
  • Черновицкая — $49 400,
  • Волынская — $48 100,
  • Одесская  — $45 900,
  • Житомирская  — $45 700.
Самые дешевые квартиры в следующих областях:
  • Херсонская — $15 000;
  • Запорожская — $20 000;
  • Сумская — $21 800.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $135 тыс., а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $46 тыс.
Инфографика: Dim. ria
Инфографика: Dim. ria
В первый месяц 2025 года в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился. Наибольшую разницу между количеством откликов и количеством объявлений, добавленных в январе, специалисты аналитического центра отметили в Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях: там спрос превышает предложение в 15−19 раз. В г. Киев соотношение количества объявлений к откликам составляет примерно 1:2.
Напомним, по данным ЛУН, средняя аренда двухкомнатной квартиры в Киеве стоит больше, чем средняя зарплата продавца-консультанта. Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать даже однокомнатную квартиру, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет 112% от средней стоимости аренды.
Как свидетельствует опрос, проведенный Cedos, если украинцы лишатся своего жилья, только 2% смогут приобрести новое, а 15% - арендовать. В то же время, 42% не имеют возможности обеспечить себя другим жильем и не знают, что делать в таком случае. Еще четверть могла бы временно переехать к родственникам или знакомым.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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