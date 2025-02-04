Який відсоток заробітної плати українців іде на оренду житла (інфографіка) — Finance.ua

Який відсоток заробітної плати українців іде на оренду житла (інфографіка)
Середня оренда двокімнатної квартири в Києві коштує більше, ніж середня зарплата продавця-консультанта.
Про це свідчать результати дослідження ЛУН та Work.ua. Аналітики порівняли середні зарплати окремих професій та середню оренду квартир у Києві, визначивши відсоток, який складає частка зарплати, витрачена на оренду.
Серед обраних професій найменше заробляє прибиральниця, а найбільше — водій.
Київ
Зокрема, 76% середньої зарплати продавця-консультанта в Києві складає оренда однокімнатної квартири, а 52% — у водія. Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта — це вже 105%. Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.
Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.
Львів
Що стосується Львова, то винаймати квартиру продавцю-консультанту там ще важче: відсоток між середньою оплатою праці цієї професії та середньою орендою квартири становить 83%.
Одеса
В Одесі ситуація для цієї професії значно краща — 41% від зарплати треба витратити на оренду однушки.
Нагадаємо, раніше ЛУН опитав користувачів щодо змін цін на первинному та вторинному ринку нерухомості. Більшість опитаних українців вважають, що ціна залишиться стабільною, майже стільки ж сподіваються на її зниження. Цікаво, що очікування щодо змін цін впливають на попит, а отже, і на самі ціни.
Також за даними ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн, в Ужгороді — 46 200 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн/кв.м. Серед найдорожчих регіонів за вартістю метрів у новобудовах також: Чернівці — 41 900 грн, Рівне — 39 700 грн та Луцьк — 36 800 грн.
Найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років. В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13,5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.
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