Який відсоток заробітної плати українців іде на оренду житла (інфографіка) — Finance.ua

Який відсоток заробітної плати українців іде на оренду житла (інфографіка) Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Який відсоток заробітної плати українців іде на оренду житла (інфографіка), freepik

Середня оренда двокімнатної квартири в Києві коштує більше, ніж середня зарплата продавця-консультанта.

Про це свідчать результати дослідження ЛУН та Work.ua . Аналітики порівняли середні зарплати окремих професій та середню оренду квартир у Києві, визначивши відсоток, який складає частка зарплати, витрачена на оренду.

Серед обраних професій найменше заробляє прибиральниця, а найбільше — водій.

Київ

Зокрема, 76% середньої зарплати продавця-консультанта в Києві складає оренда однокімнатної квартири, а 52% — у водія. Якщо водій захоче орендувати двокімнатну квартиру в Києві, то її оренда складе вже понад 72% його місячної заробітної плати, а для продавця-консультанта — це вже 105%. Так само водій не може собі дозволити орендувати трикімнатну квартиру в столиці, адже середня вартість оренди складає 123% його зарплати.

Інфографіка: ЛУН

Прибиральниця в Києві не може собі дозволити орендувати навіть однокімнатну квартиру, оскільки середня зарплата цієї професії становить лише 112% від середньої вартості оренди.

Львів

Що стосується Львова, то винаймати квартиру продавцю-консультанту там ще важче: відсоток між середньою оплатою праці цієї професії та середньою орендою квартири становить 83%.

Інфографіка: ЛУН

Одеса

В Одесі ситуація для цієї професії значно краща — 41% від зарплати треба витратити на оренду однушки.

Інфографіка: ЛУН

Нагадаємо, раніше ЛУН опитав користувачів щодо змін цін на первинному та вторинному ринку нерухомості. Більшість опитаних українців вважають, що ціна залишиться стабільною, майже стільки ж сподіваються на її зниження. Цікаво, що очікування щодо змін цін впливають на попит, а отже, і на самі ціни.

Також за даними ЛУН, середня ціна за квадратний метр в однокімнатці на первинному ринку в Києві складає 53 000 грн, в Ужгороді — 46 200 грн. Проте найвищою ціна залишається у Львові — це понад 55 700 грн/кв.м. Серед найдорожчих регіонів за вартістю метрів у новобудовах також: Чернівці — 41 900 грн, Рівне — 39 700 грн та Луцьк — 36 800 грн.

Найбільше часу українцям нині треба буде заощаджувати на купівлю квартири у Львові — це понад 13,8 року. Трохи менше в Ужгороді — це займе 12,9 років. В столиці, в середньому, квартиру на вторинці можна придбати за 13,5 років (за останній час +4%). А от Житомирі, Рівному і Черкасах відповідно за 10,5, 10,3 та 10,1 року.

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