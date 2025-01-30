В Харьковской области разоблачили миллионные махинации чиновников на ремонте дорог — Finance.ua

В Харьковской области разоблачили миллионные махинации чиновников на ремонте дорог Сегодня 20:42 — Криминал

В Харьковской области разоблачили миллионные махинации чиновников на ремонте дорог, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило группировку, в которую входили чиновники одной из территориальных громад Харьковщины и коммерсанты. Они завладели почти 20 млн гривен средств, которые предназначались для ремонта дорог.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Организовал сделку заместитель председателя территориальной громады. В 2023 году он инициировал заключение 12 договоров по ремонту местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями. К схеме он привлек мобилизованного специалиста, который якобы осуществлял технический надзор за ремонтом, хотя и находился на службе. Также в незаконном механизме принимали участие директор частного предприятия, выполнявшего ремонт, два прораба, работник коммерческой структуры, а также уполномоченное лицо по вопросам проведения закупок территориальной громады.

Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня и т. д. В частности, специалист, ответственный за технический надзор, даже не выезжал на инспекцию выполненных работ, а подписывал готовые документы.

Из-за этой аферы бюджет территориальной громады лишился почти 20 млн гривен.

Во время обысков у фигурантов изъято более 1 млн гривен наличными и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: dbr.gov.ua

В зависимости от роли шестеро задержанных, а также еще один директор частного предприятия и бухгалтер подозреваются в:

создании, руководстве преступной организацией, а также участия в ней (ч. 2, 3 ст. 255 УК Украины);

присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины);

служебном подлоге (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

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